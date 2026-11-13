풀무원 올가홀푸드, 최대 50% 할인 '고객 감사제'

AI 핵심 요약beta
- 올가홀푸드는 13일 12월 3일까지 고객 감사제를 진행한다고 밝혔다
- 겨울 먹거리와 친환경 상품 등 140여 종을 최대 50% 할인 판매한다
- 전국 매장과 온라인몰에서 1+1·2+1 행사와 럭키룰렛 이벤트를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 올가홀푸드가 12월 3일까지 '2026 올가 고객 감사제'를 진행한다고 13일 밝혔다.
겨울 제철 먹거리와 유기농·동물복지·무항생제 상품, 신제품 등 140여 종을 최대 50% 할인된 가격에 선보인다. 지난해 2주였던 행사 기간은 올해 3주로 늘렸다. 전국 올가 오프라인 매장과 샵풀무원 올가 온라인몰에서 진행한다.
'해발 500 햇 부사 사과', '12Brix 고당도 햇 조생 감귤' 등 제철 과일과 '햇 초사리 진도 곱창돌김' 등 제철 식재료를 내놓는다. '12시간 저온 숙성 훈제오리'는 1+1로 제공하고, '샌드웨이퍼' 등 인기 간식은 1+1, 2+1 기획으로 구성했다. 올가 공식 앱 회원 대상으로는 20종을 최대 33% 할인하고, '올가 고객감사 럭키룰렛' 이벤트도 연다.
조태현 올가홀푸드 상품본부장은 "올해는 겨울 제철 먹거리부터 올가의 프리미엄 가치를 담은 상품까지 풍성하게 준비한 만큼, 많은 고객이 올가의 건강한 먹거리를 특별한 혜택과 함께 만나 보시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com