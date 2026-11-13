쿵푸에서 '돤쥐'로 진화, 세계 무대에 중국 C컬처 태풍

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숏폼 드라마 돤쥐 중국 병음. 위키피디아에도 등재

美영화, 일본 애니, 한드 이어 네번째 시청각 콘텐츠

전통문화와 디지털 기술이 결합한 C컬처의 '반란'

중국가치 전파, 편향된 중국관 바꾸는데 기여 전망

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= '쿵푸(Kung fu)'에 이어 마이크로 숏폼 드라마 '돤쥐(Duanju·短剧)'가 글로벌 문화시장의 새로운 키워드로 부상하고 있다.

중국의 초단편 드라마인 마이크로 숏폼 드라마가 세계 각국에서 인기를 끌면서 중국어 발음 'Duanju(돤쥐)'가 해외 소셜미디어와 외신에 등장하고 위키피디아에도 등재되는 등 글로벌 문화 콘텐츠로 자리 잡고 있다. 중국의 디지털 문화산업이 세계 시장에서 영향력을 확대하며 이른바 'C컬처' 시대를 열고 있다는 평가다.

12일 신화통신 등 중국 매체들에 따르면 '돤쥐'는 최근 해외 문화콘텐츠 소비자들 사이에 중국 숏폼 드라마를 지칭하는 보편적인 표현으로 확산하고 있다.

과거 중국 무협영화와 쿵푸가 세계적으로 유행하면서 '쿵푸'가 영어권 사전에 정식 등재된 데 이어, 이번에는 중국의 디지털 영상 콘텐츠가 중국어 명칭으로 세계인들의 입에 오르내리면서 새로운 글로벌 문화 현상으로 뿌리내리고 있는 것이다.

돤쥐 시장 규모도 가파른 성장세를 보이고 있다. 'AI 주도 글로벌 마이크로 숏폼 드라마 혁신 발전 보고서'에 따르면 2025년 세계 숏폼 드라마 시장 규모는 약 180억달러에 달했다. 이 가운데 중국 시장이 140억달러 이상으로 전체의 77.78%를 차지했다.

중국을 제외한 해외 시장에서도 중국 기업들이 약 90%의 점유율을 기록했다. 중국 국가광전총국은 중국 숏폼 드라마가 미국 영화, 일본 애니메이션, 한국 드라마에 이어 세계적인 네 번째 시청각 콘텐츠 형태로 성장하고 있다고 평가했다.

중국 숏폼 드라마가 국경과 언어의 장벽을 넘어서는 배경에는 짧고 빠른 전개, 강렬한 반전, 보편적인 감정 코드가 자리 잡고 있다.

서민의 성공과 성장, 사랑과 갈등, 가족애와 화해 등 국가와 문화권을 초월해 공감할 수 있는 소재를 압축적인 이야기로 전달한다. 복잡한 중국 역사나 사회에 대한 사전 지식 없이도 쉽게 이해하고 즐길 수 있다는 점이 강점이다.

중국 마이크로 드라마에 출연한 프랑스 배우 뱅상 마티에는 중국 콘텐츠의 해외 진출이 단순한 영상 수출을 넘어 가치관과 생활 태도를 전달하는 과정이라고 설명했다.

근면과 노력, 가족 중시 등 중국 사회의 가치가 담긴 작품들이 유럽 젊은 세대에 새로운 정서적 시사점을 제공하고, 서구 미디어가 형성한 중국 사회에 대한 편향된 인식을 바꾸는 데도 기여할 수 있다는 것이다.

중국의 숏폼 드라마 열풍은 세계 콘텐츠 산업의 제작 방식에도 변화를 일으키고 있다. AFP통신은 중국 숏폼 드라마 산업이 불과 2년 만에 할리우드를 휩쓸었다고 평가했다.

미국 뉴요커는 전문가들의 분석을 인용해 기존 고비용 TV 제작 시스템의 수익 기반이 약화하는 가운데 저비용·고속 전개 방식의 숏폼 드라마가 새로운 영상 콘텐츠 시장의 개척지가 될 수 있다고 전망했다.

반세기 전 쿵푸가 중국 문화의 세계적 현상으로 자리 잡았다면, 이제는 스마트폰을 기반으로 한 숏폼 드라마가 그 바통을 이어받고 있다.

'돤쥐'라는 단어의 세계적 확산은 중국 콘텐츠가 단순한 해외 소비를 넘어 글로벌 문화산업의 새로운 장르와 제작 트렌드를 만들어내고 있음을 보여준다. 중국의 전통문화와 디지털 기술이 결합한 C컬처의 영향력이 어디까지 확대될지 주목된다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com