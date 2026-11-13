삼성바이오로직스, 국내 ESG 평가 A+ 획득…상장사 상위 1.8%

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스는 13일 ESG 평가에서 통합 A+등급을 획득했다.
- 이번 등급은 지난해보다 한 단계 상승해 상위 1.8%에 해당했다.
- 환경·사회 부문은 A+, 지배구조 부문은 A등급을 받았다.
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글로벌 ESG 평가서도 성과
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스는 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 '2026년 환경·사회·지배구조(ESG) 평가'에서 통합 A+등급을 획득했다고 13일 밝혔다.
이는 지난해보다 한 단계 상승한 것으로, 국내 평가 대상 상장사 중 상위 1.8%에 해당한다.
한국ESG기준원은 매년 국내 주요 기업의 ESG 경영 성과를 평가해 S부터 D까지 총 7개 등급을 부여한다. 올해 평가 대상은 1087개 기업으로, 이 중 상장사는 1020개다.
최상위인 S등급을 받은 기업은 없었으며, 삼성바이오로직스를 포함한 18개 기업이 A+등급을 획득했다.
삼성바이오로직스는 환경과 사회 부문에서 각각 A+등급, 지배구조 부문에서 A등급을 받았다.
환경 부문에서는 온실가스 배출량 목표 설정과 공개, 생산 과정에서의 온실가스 배출량 및 용수 사용량 절감 노력이 긍정적인 평가를 받았다.
사회 부문에서는 인권경영 체계 개선과 공정거래 교육 관련 정보공개 확대가, 지배구조 부문에서는 이사회와 감사위원회 운영의 투명성 강화가 성과로 인정됐다.
삼성바이오로직스는 글로벌 ESG 평가에서도 높은 등급을 받았다. 이달 글로벌 ESG 평가기관 서스테이널리틱스의 리스크 평가에서 최상위 등급인 'Negligible(극히 미미한 위험)'을 획득했으며, 지난 9월에는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) ESG 평가에서 A등급을 받았다.
존 림 삼성바이오로직스 대표는 "KCGS 평가는 국내 기관투자자의 책임투자 지표인 만큼 이번 성과는 당사의 ESG 리스크 관리 역량과 시장 신뢰를 다지는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 투명하고 책임 있는 ESG 경영을 통해 이해관계자의 신뢰를 높이고 장기적인 기업가치 제고에 기여하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com