수능 앞둔 직원 자녀에 응원…NS홈쇼핑, 11년째 이어온 선물

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑이 13일 임직원 수험생 자녀에게 응원선물을 전달했다
- 선물에는 쿠키와 초콜릿, 조항목 대표의 응원 메시지를 담았다
- NS홈쇼핑은 임직원과 가족을 위한 복지 프로그램을 이어갈 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = NS홈쇼핑이 수능을 준비해 온 임직원 자녀와 가족들에게 응원선물을 전했다. 2016년 시작한 수험생 격려 행사는 올해로 11년째를 맞았다.
NS홈쇼핑은 2027학년도 대학수학능력시험을 앞둔 임직원 자녀에게 간식과 응원 카드를 전달했다고 13일 밝혔다.
선물에는 쿠키와 초콜릿, 조항목 대표이사의 응원 메시지를 담았다. 시험을 준비해 온 학생들의 노력을 격려하고, 곁에서 수험생활을 뒷받침한 임직원과 가족에게도 감사와 응원의 마음을 전한다는 취지다.
조 대표는 "긴 시간 자신의 목표를 향해 노력해 온 수험생 여러분과 곁에서 함께해 주신 가족 모두에게 따뜻한 응원의 마음을 전한다"며 "마지막까지 최선을 다해 원하는 결실을 맺기를 바란다"고 말했다.
NS홈쇼핑은 수능 응원 행사 외에도 임신·출산 축하선물과 자녀 초등학교 입학 축하선물 등 생애주기에 맞춘 복리후생 프로그램을 운영하고 있다. 임직원이 일과 가정을 병행할 수 있도록 가족을 함께 지원하는 복지 제도를 이어간다는 방침이다.
nrd@newspim.com