GC·GC녹십자, 한국ESG기준원 평가서 나란히 종합 A등급

AI 핵심 요약beta
- GC와 GC녹십자는 13일 ESG 평가에서 나란히 종합 A등급을 획득했다
- GC는 지배구조 개선을 인정받아 전년 B+에서 A등급으로 상승했다
- GC녹십자는 2년 연속 A등급을 받으며 ESG 경영을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC(녹십자홀딩스)와 GC녹십자는 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 '2026년 ESG 평가'에서 나란히 종합 A등급을 획득했다고 13일 밝혔다.
한국ESG기준원은 매년 국내 상장기업을 대상으로 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 부문의 지속가능경영 수준을 평가해 등급을 발표한다.
이번 평가에서 GC는 지난해 B+등급에서 한 단계 상승한 종합 A등급을 받았다. 특히 지배구조 부문은 B등급에서 A등급으로 두 단계 올랐다.
GC는 이사회와 독립이사 평가 등 이사회 운영 체계를 개선하고 중장기 배당정책을 수립·공개하는 등 지배구조 개선 노력을 인정받았다.
GC녹십자는 지난해에 이어 2년 연속 종합 A등급을 획득했다. 사회 부문은 A등급에서 A+등급으로, 지배구조 부문은 B+등급에서 A등급으로 각각 한 단계 상승했다.
GC녹십자는 환경 부문에서 생물다양성 관련 정보 공개를 확대하고 사회 부문에서는 인권경영 체계를 강화했다. 지배구조 부문에서는 이사회 및 독립이사 평가와 선임 사외이사 제도 운영 등을 통해 이사회의 독립성을 높이기 위한 제도 개선을 추진했다.
양사는 앞으로도 그룹 차원의 ESG 경영 체계를 고도화하고 지속가능경영을 강화할 계획이다.
회사 관계자는 "이번 종합 A등급 획득은 양사가 환경·사회·지배구조 전반에 걸쳐 ESG 경영 체계를 지속적으로 개선해 온 성과를 인정받은 결과"라며 "앞으로도 그룹 차원의 ESG 경영 역량을 강화하고 글로벌 기준에 부합하는 지속가능경영을 통해 주요 이해관계자와의 신뢰를 높여 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com