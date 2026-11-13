이란, 韓청해부대 작전구역 확대에 "뱁새가 황새 따라가면 가랑이 찢어져"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 한국 정부가 청해부대의 임무 구역 확대 및 추가 자산 파견 행보를 보이자, 이란 정부는 한국 속담까지 인용하며 강력히 경고했다.

12일(현지시간) 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 인공지능(AI)으로 생성한 것으로 보이는 한 이미지를 게재했다.

에스마일 바가이 이란 외무부 장관이 12일(현지시간) 엑스에 올린 이미지. [사진=엑스]

이미지는 호르무즈 해협에서 성조기 무늬 날개를 단 거대한 새를 마주 보고 있는 작은 새가 담겼다. 이미지 상단에는 "뱁새가 황새를 따라가면 가랑이가 찢어진다"라는 문구를 게시했다. 특히 강조라도 하고 싶은 듯, '가랑이가 찢어진다'란 부분에 빨간 밑줄이 쳐져있다.

바가이 대변인은 게시글에서 "해군 병력의 배치, 군사 및 물류 지원 장비와 인력의 투입을 포함한 이란에 대한 침략 행위나 비인간적인 경제 테러에 직접적이든 간접적이든 관여하는 것은 미국의 이란 침략에 참여하는 적대적이고 불법적인 행위로 간주될 것"이라고 경고했다.

이어 그는 "이러한 행위는 유엔 헌장 제2조 (4)항을 위반할 뿐만 아니라 유엔 총회 결의안 3314에 명시된 침략 행위의 정의에 해당한다"며 "'항행의 자유 보호'나 '해적 행위 대응'과 같은 겉으로는 정당해 보이는 구실을 내세운다고 해서 이러한 행위의 불법적이고 적대적인 성격이 바뀌는 것은 아니다"라고 주장했다.

그는 "우리의 메시지는 명백하다. 미국과의 양자 간 협정이나 약속은 국제법에 따른 국가의 의무를 위반하거나 미국-이스라엘의 이란에 대한 군사적 침략에 참여할 정당한 근거가 될 수 없다"며 "이러한 불법적인 침략에 어떤 형태로든 참여할 수 있는 모든 국가는 그로 인한 결과에 대한 전적인 책임을 져야 할 것이다"라고 경고했다.

이번 메시지는 지난 10일 국무회의에서 청해부대의 임무 구역 확대 및 추가 자산 파견 등을 내용으로 하는 파견 연장 수정 동의안이 의결되자 나왔다. 소말리아 아덴만 해역에서 상선 보호 활동을 하는 청해부대의 임무 구역을 호르무즈 해협과 좀 더 가까운 오만 남쪽 해역까지 확대하는 등의 내용이 담겼다.

청해부대의 상선 보호 활동 작전 구역을 기존 소말리아 아덴만 일대에서 오만 남부 해역까지 확대하는 내용이 담겼다. 해당 안건은 국회에 제출돼 입법부의 동의를 받아야 한다.

wonjc6@newspim.com