[특징주] 美 반도체주 약세에도 '삼전닉스' 동반 상승…삼성전자 1.68%↑

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자와 SK하이닉스가 13일 프리마켓에서 1% 안팎 상승했다
- 외국인 매도 압력 완화 분석에 반도체 대형주 매수세가 유입됐다
- 미국 반도체주 약세로 정규장 상승세 지속 여부는 지켜봐야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외국인투자자 3거래일 연속 순매수에 투자심리 개선
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스가 13일 프리마켓에서 나란히 1% 안팎의 상승세를 보이고 있다. 간밤 미국 반도체주가 약세를 보였지만 국내 증시에서 외국인의 매도 압력이 완화되고 있다는 분석이 나오면서 반도체 대형주에 매수세가 유입되는 모습이다.
이날 오전 8시3분 기준 대체거래소 넥스트레이드(NXT) 프리마켓에서 삼성전자는 전 거래일 대비 1.68% 오른 21만1500원에 거래되고 있다. SK하이닉스도 0.96% 상승한 126만6000원을 기록 중이다.
반도체 관련주인 삼성전기는 1.35% 오른 89만8000원에 거래되고 있다. SK스퀘어도 0.13% 상승한 79만2000원을 기록했다. 이 밖에 ▲삼성생명 2.20% ▲삼성물산 1.58% 등도 강세다.
간밤 미국 증시에서는 반도체주를 중심으로 투자심리가 위축됐다. 필라델피아 반도체지수는 0.54% 하락했으며 MSCI 한국 증시 상장지수펀드(ETF)도 1.64% 내렸다. 반면 코스피200 야간선물은 0.78% 상승하면서 국내 증시의 반등 기대를 일부 반영했다.
증권가에서는 최근 외국인 수급이 개선되고 있다는 점에 주목하고 있다. 외국인이 반도체 대형주 사이에서 엇갈린 매매 양상을 보였지만 코스피 전체로는 순매수를 이어가고 있다는 분석이다.
한지영 키움증권 연구원은 "코스피 전체로는 3거래일 연속 순매수를 기록한 점이 나쁘지 않다"며 "반도체 이외 은행, 조선, 자동차, 기계 등 여타 업종으로 매수세를 확대하는 등 이전보다 외국인의 순매도 압력이 덜해지고 있는 분위기"라고 진단했다.
다만 미국 반도체주 약세와 외국인의 종목별 수급 차이가 이어지고 있어 정규장 개장 이후에도 삼성전자와 SK하이닉스의 상승세가 유지될지는 지켜볼 필요가 있다.
plum@newspim.com