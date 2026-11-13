토스, 금융보안 AI 해킹방어 대회 대상…계열사 6년 연속 우승

AI 핵심 요약beta
- 토스가 13일 금융보안 AI 해킹방어 대회에서 대상을 차지했다
- 토스 보안위협평가팀은 금융위원장상과 상금 1200만원을 받았다
- 토스증권도 2위에 올라 토스 계열이 6년 연속 우승팀을 배출했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
본선 10개 팀 중 나란히 1·2위
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 토스가 인공지능(AI)을 활용한 금융보안 해킹방어 대회에서 대상을 차지하며 보안 역량을 입증했다.
모바일 금융 서비스 토스를 운영하는 비바리퍼블리카는 '2026 금융보안 AI 활용 해킹방어 대회'에서 대상을 받았다고 13일 밝혔다.
이번 대회는 금융보안원이 주최하고 금융위원회가 후원하는 행사다. 기존 금융보안 위협분석 대회(FIESTA)를 AI 기반 공격·방어 역량을 검증하는 실전형 대회로 개편해 올해 처음 개최했다. 토스는 개편 이후 첫 대회에서 정상에 올랐다.
본선에는 총 10개 팀이 진출했다. 토스 보안위협평가팀 소속 화이트해커 최정수·권재승·김재성·전혜림 씨는 '디카페인 아마레또 라떼'라는 팀명으로 출전해 1위를 차지했다. 금융위원장상과 상금 1200만원도 받았다.
토스증권도 최우수상인 2위를 차지했다. 보안기술팀 소속 권혁주·김법성·김태욱·이상현 씨가 '김몽솔팬클럽'이라는 팀명으로 출전해 금융보안원장상을 수상했다.
토스 계열은 이번 수상으로 2021년부터 6년 연속 이 대회 우승팀을 배출했다. 토스 보안팀이 2021년 첫 출전에서 우승한 뒤 2024년까지 4년 연속 1위를 차지했고, 2025년에는 토스증권이 정상에 올랐다. 올해는 다시 토스가 우승을 거머쥐었다.
토스는 화이트해커로 구성된 보안 전담팀을 운영하며 취약점을 선제적으로 찾아 대응하고 자체 보안 솔루션을 개발하고 있다.
사이버 공격 대응 훈련과 버그바운티도 상시 진행하고 있으며, PCI-DSS와 ISO27001, ISMS-P 등 국내외 주요 보안 인증을 갖추고 보안 체계를 관리하고 있다.
peterbreak22@newspim.com