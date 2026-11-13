신세계톰보이, 콘진원과 '액셀러레이팅'서 신진 디자이너 3명 선정

AI 핵심 요약beta
- 신세계톰보이가 13일 콘진원과 신진 패션 브랜드 3곳을 선정했다
- 올해 12개 브랜드에 강의·멘토링·시제품 제작 등을 지원했다
- 수상 브랜드 3곳에 각각 2000만원 상금을 지급하고 기획전을 연다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계톰보이가 한국콘텐츠진흥원과 신진 패션 디자이너 지원 사업 '액셀러레이팅 F(Accelerating F) 2026 데모데이'를 열고 우수 브랜드를 선정했다고 13일 밝혔다. 신세계톰보이는 2023년부터 이 사업에 참여해 차세대 K패션 브랜드를 육성하고 있다.
올해는 의류 11개, 잡화 1개 등 12개 브랜드를 선발해 약 4개월간 전문가 강의와 1대1 멘토링, 시제품 및 온라인 홍보 콘텐츠 제작 등을 지원했다. 지난달 23일 열린 데모데이에는 국내외 바이어와 유통업계 관계자, 투자 전문가 등 100여 명이 참석했다.
우수 브랜드로는 '2026 신세계톰보이 특별상'에 '굼허(디자이너 허금연)'가, '2026 액셀러레이팅 F 우수상'에 '아코크(디자이너 이수빈)'와 '머신 신테시스 콜렉티브(디자이너 장도현)'가 뽑혔다. 수상 브랜드에는 각 2000만원의 상금을 지급했다.
신세계톰보이는 26일까지 신세계V에서 '액셀러레이팅 F 2026 특별 기획전'을 열고 참여 브랜드와 제품을 소개한다. 구매 고객에게는 10% 쇼핑백 쿠폰을 제공한다.
신세계톰보이 관계자는 "독창적인 디자인을 갖춘 신진 브랜드를 꾸준히 발굴하고 키우는 것이 K패션의 경쟁력을 높이는 길"이라며 "앞으로도 유망 브랜드가 시장에 안착하고 지속적으로 성장할 수 있도록 실질적인 지원을 이어나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com