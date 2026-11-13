하나은행, 하반기 수출입 아카데미 개최…기업 실무 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 10일 수출입 기업 임직원 대상 아카데미를 개최했다.
- 전국 100여개 기업 임직원 약 150명이 수출입 실무 교육에 참여했다.
- 교육에서는 무역규칙과 외환거래, 환율 전망 및 시장 이해를 다뤘다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외환 전문 교육 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 수출입 기업 임직원의 외국환 실무 역량 강화를 위한 전문 교육 프로그램을 열었다.
하나은행은 지난 10일 서울 중구 을지로 본점에서 '2026년 하반기 수출입 아카데미'를 개최했다고 13일 밝혔다.
2007년 시작해 올해로 20년 차를 맞은 수출입 아카데미는 거래 기업의 실무자와 임원을 대상으로 수출입 업무에 필요한 이론과 실제 사례를 교육하는 하나은행의 대표 연수 프로그램이다.
하나은행은 올해 상반기 교육에 대한 높은 호응에 힘입어 기존 연 1회 운영하던 아카데미를 하반기에도 개최했다. 이번 교육에는 전국 100여개 수출입 기업 임직원 약 150명이 참여했다. 사전에 제출한 질문에 현장에서 답변하는 등 실무 수요를 반영해 교육의 실효성을 높였다.
교육은 하나은행 소속 수출입 전문 강사들이 진행했다. 주요 내용은 ▲수출입 실무 및 국제 동향 ▲국제무역거래규칙(Incoterms® 2020) ▲외환거래규정 및 지급 절차·자본거래 ▲환율 전망 및 외환시장 이해 등이다.
한편 하나은행은 수출기업을 위한 비대면 서비스인 'AI 수출서류 작성가이드'와 'AI 수출 사전심사'를 통해 수출 업무 편의성을 높이고 있다.
'HANA DIRECT 수출보증대출'과 실시간 외환 거래가 가능한 'HANA FX TRADING 시스템' 등을 통해 수출입 기업의 금융 편의성을 높이고 환율 리스크 관리도 지원하고 있다.
peterbreak22@newspim.com