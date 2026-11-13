파리바게뜨, 미국 첫 드라이브스루 오클라호마에 오픈

AI 핵심 요약beta
- 파리바게뜨는 13일 미국 무어시에 첫 드라이브스루 매장을 열었다
- 무어점은 차량에서 주문·수령하고 앱 사전주문 제품도 픽업할 수 있다
- 미국 매장 320여 곳 중 가맹점 비중은 90%를 웃도는 것으로 알려졌다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 파리바게뜨가 미국 오클라호마주 무어시에 첫 드라이브스루 매장인 '파리바게뜨 무어점'을 열었다. 차량 이동이 일상화된 미국 시장 특성에 맞춰 고객이 차에서 내리지 않고 제품을 주문하고 수령할 수 있도록 했다.
무어점은 주간고속도로 I-35와 인접한 리버워크에 372㎡(약 112평) 규모로 들어섰다. 통근 차량이 많고 대형 유통·상업시설이 밀집한 상권이다. 현장 주문은 커피·음료·샌드위치·케이크·페이스트리·빵 중 선호도 높은 제품 중심으로 운영하며, 온라인과 앱으로 미리 주문하면 매장 판매 전 제품을 드라이브스루 창구에서 픽업할 수 있다.
파리바게뜨는 올해 5월 필라델피아 국제공항에 미국 첫 공항 매장을 낸 데 이어 차량 중심 교외 생활권까지 진출했다.
현재 미국 전역 320여 개 매장 중 현지 가맹점 비중은 90%를 웃돈다. 미국 경제매체 '앙트러프러너'의 '2026 프랜차이즈 500'에서는 국내 브랜드 중 유일하게 종합 29위, 베이커리 카페 부문 1위를 기록했다. 종합 순위는 2024년 61위, 2025년 42위, 2026년 29위로 상승했다. 2029년 완공 목표로 텍사스에 약 2만8000㎡ 규모 제빵공장도 짓는다.
파리바게뜨 관계자는 "앞으로도 각 지역의 생활 방식에 맞춘 다양한 형태의 매장을 통해 고객들을 새로운 방식으로 만나고, 파리바게뜨만의 차별화된 품질과 정성, 따뜻한 브랜드 경험을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com