영광, 글로벌 조선사 'MR 탱커 모듈유니트' 수주

AI 핵심 요약beta
- 영광은 13일 글로벌 조선사로부터 MR 탱커 4척 기자재를 수주했다
- 영광은 오일·용수 패키지와 갑판 하부 유닛을 2027년 납품한다
- 영광은 LNG·LPG·암모니아선 이어 선박 기자재 공급 선종을 넓혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에너지·환경 엔지니어링 전문기업 영광이 글로벌 주요 조선사로부터 MR 탱커(중형 석유제품운반선) 4척에 적용되는 선박 기자재를 수주했다고 13일 밝혔다. 해당 선박은 미국 현지 조선소에서 건조될 예정이다.
이번 계약은 총 10척 규모의 MR 탱커 건조 프로젝트 중 4척에 'OIL/WATER SYSTEM PACKAGE UNIT'과 'UNDER DECK UNIT'을 공급하는 건이다. 각각 선박 내 오일·용수 계통 설비를 통합한 패키지 유닛과 갑판 하부의 배관·관련 장치를 모듈화한 설비다.
영광은 해당 기자재를 오는 2027년 2월부터 9월까지 순차적으로 납품할 예정이다. 나머지 6척은 옵션 물량으로, 향후 추가 수주를 추진할 계획이다.
이번 수주는 영광이 앞서 미국 NASSCO 조선소에 탱크톱·패키지 유닛 2척분, 필리조선소(PHILLY SHIPYARD)에 탱크톱·패키지·언더그룹 유닛 5척분을 공급한 실적을 기반으로 이뤄졌다.
영광은 선박별 요구 사양에 맞춰 배관·기계·구조물을 통합 제작하는 모듈 공급 역량을 보유하고 있다. 패키지 형태로 기자재를 공급해 조선소 현장의 조립·설치 작업을 줄이고 선박 건조 공정의 효율성을 높이는 데 기여한다는 설명이다.
영광 관계자는 "주요 조선사와 쌓아 온 협력 관계와 선종별 맞춤형 제작 역량을 바탕으로 수주 성과를 이어가고 있다"며 "안정적인 품질과 납기 대응을 통해 고객사 신뢰를 높이고 후속 수주를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 영광은 지난 10월 말 20만㎥급 LNG운반선 6척에 적용되는 엔진룸 모듈을 수주한 데 이어 지난 11일 LPG선과 암모니아선의 엔진룸 모듈 수주를 발표했다. 이번 MR 탱커 기자재 수주까지 더해 공급 선종을 다변화하며 조선·해양 분야의 수주 기반을 확대하고 있다.
nylee54@newspim.com