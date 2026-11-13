신한자산운용, 서민금융진흥원 릴레이 캠페인 '사람 살리는 금융' 참여

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용은 13일 ‘사람 살리는 금융’ 캠페인에 참여했다.
- 캠페인은 불법사금융 피해 예방과 금융취약계층 보호를 위해 마련됐다.
- 이석원 대표는 다음 참여자로 신한펀드파트너스 김정남 대표를 지목했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 13일 서민금융진흥원의 릴레이 캠페인 '사람 살리는 금융'에 참여했다고 밝혔다.
신한자산운용에 따르면 해당 캠페인은 불법사금융 피해 예방과 금융취약계층 보호의 중요성을 알리고, 금융을 통한 재기 지원과 포용금융의 가치를 확산하기 위해 마련됐다.
신한자산운용 측은 "회사는 '고객의 경제적 효익을 극대화하고 자산운용업계의 대체 불가한 파트너가 된다'는 경영 비전 아래 고객의 투자 목적과 다양한 수요에 부합하는 상품 및 솔루션을 제공하고 있다"며 "철저한 준법정신과 리스크 관리를 운용의 기본 원칙으로 삼고 있으며, 전통자산과 대체자산을 아우르는 투자 역량을 강화해 시장 변화에 능동적으로 대응하고 있다"고 강조했다.
이석원 신한자산운용 대표이사는 "금융회사는 고객의 자산을 운용하는 본연의 역할을 충실히 수행하는 동시에 사회와 함께 성장할 수 있는 가치를 만들어야 한다"며 "앞으로도 원칙과 신뢰를 바탕으로 건전한 투자문화를 조성하고, 금융이 고객의 삶과 우리 사회에 긍정적인 변화를 가져올 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
이 대표이사는 릴레이 캠페인의 다음 참여자로 신한펀드파트너스 김정남 대표이사를 지목했다.
rkgml925@newspim.com