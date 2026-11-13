배민, 라이더 500명에 안전용품…1인당 최대 26만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 우아한청년들은 13일 겨울철 야간 운행 라이더 500명에게 안전용품을 지원했다.
- 라이더 1인당 최대 26만원 상당의 반사장비와 경광등을 제공했다.
- 이번 지원은 야간 시인성 개선이 필요하다는 라이더 의견을 반영해 마련됐다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 배달의민족이 겨울철 야간 운행에 나서는 라이더들에게 1억원 상당의 안전용품을 지원했다. 일몰이 빨라지는 시기에 다른 운전자들이 라이더를 쉽게 알아볼 수 있도록 반사 소재 장비와 경광등을 제공했다.
배민의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들은 '겨울철 야간시인성 안전캠페인'을 통해 라이더 500명에게 안전용품을 전달했다고 13일 밝혔다.
이번 지원은 라이더들의 안전진단 결과를 반영해 마련됐다. 지난 9월 '자가 안전진단 테스트'에 참여한 라이더 1만2000여명 가운데 27%인 3200여명이 야간 시인성을 높일 필요가 있다고 응답했다.
우아한청년들은 이달 4~9일 야간 시인성과 관련한 고민을 접수했다. 라이더 1200여명이 사연을 보냈으며, 이 가운데 500명을 선정해 1인당 최대 26만원 상당의 용품을 지원했다.
지원 품목은 배민탑박스와 배민가방, 휴대용 발광다이오드(LED) 경광등, 반사스티커 등이다. 탑박스와 가방에는 3면에 반사띠를 둘러 270도 방향에서 빛을 반사하도록 했다.
휴대용 경광등은 배달조끼나 헬멧에 부착할 수 있어 주행뿐 아니라 보행 중에도 활용할 수 있다. '왕눈이' 모양의 스티커에는 차량 전조등 빛을 반사하는 소재를 적용했다.
nrd@newspim.com