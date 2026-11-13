경북도, 국가철도망에 20개 사업·2172㎞ 건의

AI 핵심 요약beta
- 경북도는 13일 국가 철도망 구축 계획에 20개 사업을 건의했다
- 경북도는 고속철도 등 총 2172㎞ 철도망 확충을 제안했다
- 이철우 지사는 지역 철도 사업 반영을 위해 총력을 다하겠다고 밝혔다
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철도망 확충으로 지역소멸 대응...대구·경북 재도약
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도는 13일 서울 전문건설회관에서 열리는 '새로운 대한민국의 내일을 잇는 철도 대전환'을 주제로 한 제5차 국가 철도망 구축 계획 의견 수렴 행사에 참석해 지역 철도망 확충 방안을 건의한다고 밝혔다.
국토교통부가 주최하고 한국교통연구원이 주관하는 이번 행사는 계획 수립·고시에 앞서 국민·지방정부·전문가의 의견을 듣기 위해 마련됐다.
경북도는 제5차 국가 철도망 구축 계획(2026~2035년)에 고속철도 2개, 일반 철도 13개, 광역 철도 5개 등 총 20개 사업, 약 2172㎞의 철도망 확충을 건의한다. 이를 통해 첨단 산업 거점 연결과 지역 관광 활성화를 뒷받침하겠다는 구상이다.
앞서 경북도는 2024년 말 개통할 대경선(구미~경산), 대구 도시철도 1호선 안심~하양 구간, 동해선 등의 운행으로 생활권 확대와 이동 편익 개선 성과를 냈다. 지난 8월에는 서대구와 신공항을 잇는 대구~경북 광역 철도가 예비타당성 조사를 통과했다.
이철우 경북도지사는 "제5차 국가 철도망 구축 계획에 경북 지역의 철도 사업이 반영되도록 마지막 순간까지 총력을 다해 철도망 확충을 통해 지역 균형 발전을 넘어 새로운 대한민국의 힘이 되겠다"고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com