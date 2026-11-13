최태원 "한일경제연대 실행할 때"…상설 협력 플랫폼 추진

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양국 경제계·학계 참여하는 상설 플랫폼 준비…협력 과제 발굴

3·5·10년 단계별 목표 제안…2045년 경제공동체 구축 로드맵

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 한일경제연대를 구체적인 실행 단계로 발전시키기 위해 양국 경제계와 학계, 연구기관이 참여하는 상설 협력 플랫폼 구축에 나선다. 인공지능(AI)과 반도체, 에너지 등 양국의 산업 경쟁력을 결합할 수 있는 분야부터 협력을 확대하고 중장기적으로 경제공동체 구축을 추진하겠다는 구상이다.

최종현학술원(이사장 최태원)과 동아시아연구원은 지난 12일 서울 강남구 한국고등교육재단 컨퍼런스홀에서 '한일경제연대 로드맵 구상 컨퍼런스: 비전에서 실행으로'를 공동 개최했다고 13일 밝혔다.

최태원 SK그룹 회장 겸 최종현학술원 이사장이 12일 서울 강남구 한국고등교육재단 컨퍼런스홀에서 최종현학술원과 동아시아연구원이 공동 개최한 '한일경제연대 로드맵 구상 컨퍼런스'에서 영상 기조연설을 하고 있다. [사진=최종현학술원 제공]

최 회장은 이날 영상 기조연설을 통해 한일경제연대의 지속적인 추진 기반으로 양국 경제계와 학계, 연구기관 등의 역량을 결집하는 '빅텐트(Big Tent)'형 상설 협력 플랫폼을 준비하고 있다고 밝혔다.

이 플랫폼은 기존 기관들이 축적한 협력 성과를 공유하고 공동 과제를 발굴해 구체적인 정책과 사업으로 연결하기 위한 구상이다.

최 회장은 경제연대의 단계별 목표도 제안했다. 3년 뒤 달성할 경제협력 수준과 5년 뒤 공동 성과를 창출할 산업 및 제도적 장벽 완화 방안, 10년 뒤 기업과 국민이 실질적인 혜택을 체감할 수 있는 경제연대의 모습을 구체화하자는 것이다.

최 회장은 "로드맵이 우리가 나아갈 길을 제시한다면, 플랫폼은 그 길을 함께 걸어갈 힘을 모으는 기반이 될 것"이라고 강조했다.

이날 컨퍼런스에서는 경제안보와 공급망 협력을 중심으로 한 '생존의 연대', 첨단기술과 산업혁신을 위한 '혁신의 연대', 문화·인적 교류를 통한 '매력의 연대'가 3대 협력 축으로 제시됐다.

특히 산업계에서는 일본의 반도체 소재·장비 기술과 한국의 반도체 양산 역량을 결합한 협력 방안이 논의됐다. 양국이 전력 효율이 높은 AI 반도체를 공동 개발하고 시험·평가 기준을 마련해 기술 표준화와 사업화를 촉진하자는 제안이다. 에너지·핵심광물 공동조달과 피지컬 AI 학습 데이터 공동 구축 등도 협력 과제로 거론됐다.

장기적인 경제연대 로드맵도 공개됐다. 손열 연세대 교수는 2026~2031년 개별 현안 협력을 시작으로 2032~2036년 협력체계 구조화, 2037~2045년 제도화를 추진하는 3단계 전략을 제시했다. 한국의 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 초기 과제로 삼고, 최종적으로 한일경제공동체협정 체결을 추진하자는 내용이다.

mkyo@newspim.com