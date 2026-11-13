하이라이트브랜즈 '시에라디자인', 中 상하이 웨스트번드 진출

AI 핵심 요약beta
- 하이라이트브랜즈는 13일 중국 상하이에 시에라디자인 첫 팝업을 열었다
- 이번 매장은 탑스포츠와 제휴 후 마련한 중국 첫 오프라인 거점이다
- 양사는 운영 성과를 바탕으로 중국 주요 도시로 매장을 확대할 계획이다
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탑스포츠와 협력…중국 주요 도시로 오프라인 접점 확대 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 하이라이트브랜즈는 자사가 전개하는 글로벌 아웃도어 브랜드 '시에라디자인(SIERRA DESIGNS)'이 중국 상하이의 복합문화·쇼핑 상권 '웨스트번드(West Bund)'에 첫 팝업 매장을 열었다고 13일 밝혔다.
이번 매장은 하이라이트브랜즈가 지난 8월 중국 스포츠 리테일 기업 탑스포츠(Topsports)와 전략적 제휴를 체결한 이후 마련한 첫 오프라인 거점이다.
웨스트번드는 문화·예술·스포츠 콘텐츠가 결합된 상하이 수변 라이프스타일 상권이다. 운영사의 지난해 집계에 따르면 연간 방문객은 1344만명이며 전체 방문객 가운데 26~45세가 80%, 상하이 현지 고객이 89%를 차지한다.
시에라디자인 매장은 웨스트번드 사우스존 1층에 약 112㎡ 규모로 조성됐다. 파타고니아와 온, 룰루레몬 등 글로벌 아웃도어·스포츠 브랜드가 모인 구역에 자리했다.
시에라디자인은 지난 2023년 국내 론칭 첫해 매출 6억원에서 지난해 126억원으로 2년 만에 약 21배 성장했다. 올해 상반기 매출도 전년 대비 150% 증가했다. 국내 유통망은 지난해 말 31개에서 올해 7월 40개로 늘었다.
중국 사업은 현지 유통 파트너인 탑스포츠와 공동으로 추진한다. 탑스포츠는 나이키·아디다스 등 20개 이상의 글로벌 스포츠 브랜드와 협력하고 있으며 올해 2월 말 기준 중국 내 4360개 직영점을 운영하고 있다.
하이라이트브랜즈는 상품기획과 브랜드 운영을 맡고 탑스포츠는 중국 본토와 홍콩·마카오 지역의 판매·유통·마케팅을 담당한다. 양사는 이번 팝업 운영 성과를 바탕으로 중국 주요 도시로 오프라인 접점을 단계적으로 확대하고 온라인 채널과의 연계도 추진할 계획이다.
하이라이트브랜즈 관계자는 "시에라디자인은 국내에서 빠르게 성장하고 있는 브랜드로, 이번 상하이 팝업스토어는 시에라디자인의 브랜드 정체성과 현지 핵심 소비층의 라이프스타일을 효과적으로 연결할 수 있는 전략적 입지"라며 "중국 현지에서 축적한 판매 데이터와 고객 반응을 유통 전략에 반영하고, 탑스포츠와 함께 중국 주요 도시로 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
하이라이트브랜즈는 코닥어패럴과 말본골프, 시에라디자인 등의 브랜드를 전개하고 있다. 지난해 매출액 2840억원, 영업이익 370억원을 기록했다. 시에라디자인의 중국을 포함한 아시아 지역 판권을 확보하고 있으며 지난 6월 신한투자증권을 상장 주관사로 선정해 기업공개(IPO)를 준비하고 있다.
winter1004@newspim.com