시선AI, 산업부 'M.AX 얼라이언스' 산단AX·방산·팩토리 분과 승인

AI 핵심 요약beta
- 시선 AI가 13일 M.AX 얼라이언스 3개 분과 등록 승인을 받았다
- 산단 AX에서 지능형 관제와 폐쇄망 업무 자동화 사업을 추진한다
- 방산·팩토리 분과에서 비전 AI와 로보틱스 기반 솔루션을 공급한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능 전문 기업 시선 AI가 산업통상부 주관의 'M.AX(Manufacturing AX, 제조 AI 전환) 얼라이언스'에서 산단 AX, 방산, 팩토리 등 3개 분과의 등록 승인을 받았다고 13일 밝혔다.
M.AX 얼라이언스는 대한민국 핵심 제조 산업에 AI 전환 및 피지컬 AI 기술 도입을 촉진하기 위해 산업통상부와 대한상공회의소가 지난해 9월 출범시킨 민관 협력 플랫폼이다. 주요 대기업 등 수요 기업과 연구기관, 지자체 등이 참여해 기술 개발과 실증, 현장 도입을 추진하고 있다.
회사에 따르면 산단 AX 분과에서는 기존 CCTV를 활용하는 지능형 영상관제 솔루션 'SEEU Track'으로 여러 사업장의 안전정보를 통합 관제하는 공동안전 서비스를 구축한다. 온프레미스 AI 에이전트 'IntraGenX'로 입주기업의 폐쇄망 내 업무 자동화도 지원할 계획이다.
방산 분과에서는 비전 AI와 로보틱스를 결합한 비정형 피킹 자동화와 영상 기반 품질검사를 추진한다. 팩토리 분과에서는 작업자 안전관리, 부품 이동 추적과 부품 누락·오조립 판별 모델을 공급할 예정이다.
시선 AI는 자체 보유한 대규모 GPU 인프라를 바탕으로 기업별 공정에 특화된 AI 모델을 신속하게 학습·검증하고, 모델 개발부터 현장 실증까지 통합 지원할 수 있다.
산업부는 올해 AI 예산 가운데 700억원을 얼라이언스 중심의 5대 과제에 투입하고 있으며, 2027년 예산안 편성부터는 얼라이언스에서 제안한 과제를 최우선으로 반영하겠다는 방침을 밝혔다. 정부는 2030년까지 제조 AI 전환을 통해 100조원 이상의 부가가치를 창출한다는 목표를 세웠다.
남운성 시선 AI 대표는 "이번 M.AX 얼라이언스 3개 분과 동시 승인으로 당사의 비전 AI, 온프레미스 AI, 피지컬 AI 기술을 국가 제조 현장에 공급할 수 있는 발판을 마련했다"며 "산업단지와 방산, 제조 현장 공급을 본격 확대해 실적 성장을 견인하고 기업가치를 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com