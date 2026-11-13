HLB제약, 3분기 누적 매출 1904억원·전년比 34% ↑

AI 핵심 요약beta
- HLB제약이 13일 3분기 누적 매출 1904억원을 기록했다
- 누적 영업이익은 18억5000만원으로 전년보다 707.5% 증가했다
- 전문의약품·컨슈머헬스케어 매출 증가와 생산시설 확충을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB제약이 올해 3분기 누적 매출액 1904억원을 기록하며 전년 동기 대비 34.0% 성장했다. 전문의약품과 컨슈머헬스케어 등 주요 사업부문의 매출이 증가한 가운데 영업이익도 큰 폭으로 늘었다.
HLB제약은 올해 3분기 누적 연결기준 매출액이 1904억원으로 전년 동기 대비 34.0% 증가했다고 13일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 18억5000만원으로 707.5% 늘었다. 3분기 단일 분기 매출액은 625억원으로 전년 동기 대비 3.1% 증가했으며, 영업이익은 8억5000만원을 기록했다.
사업부문별로는 전문의약품(ETC) 매출액이 3분기 누적 1046억원으로 전년 동기 대비 11.5% 증가했다. 위탁생산(CMO) 매출액은 52억6000만원으로 9.0% 늘었으며, 컨슈머헬스케어 매출액은 164억원으로 40.3% 증가했다.
의약품 유통 자회사 신화어드밴스도 매출 증가세를 보였다. 신화어드밴스의 3분기 누적 매출액은 659억8700만원으로 전년 동기 559억1600만원 대비 18.0% 늘었다.
HLB제약은 주요 사업부문의 매출 확대와 함께 생산시설 확충을 통한 원가 절감 및 수익성 개선을 추진하고 있다. 향남 신공장 건립을 통해 연간 의약품 생산능력을 7억 정 규모로 확대하고, 기존 외부 위탁생산 물량을 자체 생산으로 전환해 제조원가를 낮출 계획이다.
HLB제약 관계자는 "주요 사업부문의 매출 증가로 성장세를 이어가고 있다"며 "앞으로도 생산 경쟁력 강화와 수익성 개선을 통해 안정적인 성장 기반을 구축해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com