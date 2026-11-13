1만원대 보르도부터 '히딩크 와인'까지…GS25, 연말 술장 펼친다

AI 핵심 요약beta
- GS25는 13일 와인 신상품 3종 출시와 11월 주류 할인 행사를 시작했다
- 보르도 와인 샤또라빌2019를 1만6900원에 단독 판매한다
- 네이버페이·삼성카드 결제 시 와인·위스키를 20% 할인한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
네이버페이·삼성카드 행사 상품 결제 시 20% 할인
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25가 1만원대 보르도 와인부터 프리미엄 위스키까지 상품과 할인 혜택을 확대하며 연말 주류 수요 공략에 나선다. 일상에서 즐기는 와인과 모임·선물용 주류를 함께 선보여 소비자 선택의 폭을 넓힌다.
GS리테일이 운영하는 GS25는 와인 신상품 3종을 출시하고 11월 한 달 간 와인·위스키 할인 장터를 운영한다고 13일 밝혔다.
대표 신상품은 단독 판매하는 프랑스 보르도 와인 '샤또라빌2019'다. 750㎖ 한 병 가격은 1만6900원이다. 보르도 지롱드 지역 와이너리에서 생산한 제품으로, 글로벌 와인 품평회 3회 수상과 디캔터 90점 등의 평가를 받았다는 게 회사 측 설명이다.
거스 히딩크 전 축구 국가대표팀 감독이 즐겨 마신 와인으로 알려진 '샤또딸보'의 2024년 빈티지도 선보인다. 보르도 그랑크뤼 4등급 와인으로, 750㎖ 제품을 11만9900원에 판매한다.
오는 19일에는 '2026 조르쥐 뒤베프 보졸레 빌라주 누보'를 출시한다. 그해 수확한 포도로 만들어 선보이는 햇와인으로, 750㎖ 가격은 3만9900원이다.
할인 행사는 결제 수단별로 진행한다. 네이버페이 포인트·머니로 큐알(QR) 결제하면 신상품 3종을 포함한 행사 와인 16종과 위스키 13종을 20% 현장 할인한다. 삼성카드로 장터 대상 와인·위스키 120종을 구매할 때도 20% 할인 혜택을 제공한다.
대표 행사 품목에는 샤또딸보와 이탈리아 와인 '루체 2021년 빈티지', '조니워커 블루', '발렌타인 글렌버기 12년', '맥캘란 더블캐스크 12년' 등이 포함됐다. 병당 1만원 이하 와인과 1만~2만원대 스테디셀러 와인은 2병 이상 구매 시 추가 할인하는 행사도 마련했다.
nrd@newspim.com