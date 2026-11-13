씨이랩, 3분기 누적 매출 약 87억원·전년比 64%↑

AI 핵심 요약beta
- 씨이랩은 12일 3분기 누적 매출 87억5000만원을 기록했다
- AI인프라 매출은 71억6000만원으로 전년보다 134.5% 증가했다
- 3분기 말 수주잔고는 3603억원으로 전년보다 약 102배 늘었다
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AstraGo 공급 대상 금융·대기업으로 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬 인공지능(AI) 전문기업 씨이랩이 올해 3분기 누적 매출액 87억5000만원을 기록하며 전년 동기 대비 63.9% 성장했다. AI 데이터센터 관련 GPU 구축 프로젝트 수주가 확대되면서 3분기 말 기준 수주잔고도 3603억원을 넘어섰다.
씨이랩은 지난 12일 공시를 통해 올해 3분기 매출액이 56억3000만원으로 전년 동기 38억4000만원 대비 46.5% 증가했다고 밝혔다. 3분기 누적 매출액은 87억5000만원으로 지난해 같은 기간 53억4000만원 대비 63.9% 늘었다.
특히 AI인프라 부문의 3분기 누적 매출액은 71억6000만원으로 전년 동기 30억5000만원 대비 134.5% 증가했다. AI 데이터센터 관련 사업 확대가 전체 매출 성장을 이끌었다.
수주잔고도 큰 폭으로 증가했다. 올해 3분기 말 기준 수주잔고는 3603억4000만원으로 전년 동기 35억3000만원 대비 약 102배 늘었다. 올해 AI인프라 부문에서 수주한 프로젝트는 총 30건으로, 초대형 AI 데이터센터 장기 공급계약을 비롯해 다양한 규모의 GPU 구축 사업이 포함됐다.
씨이랩은 엔비디아의 차세대 GPU 플랫폼 '베라 루빈(Vera Rubin)' 시스템 도입을 위한 설계·구축·검증을 담당하는 전담팀을 구성해 관련 프로젝트를 수행하고 있다. 또한 과학기술정보통신부가 주도하는 'AIDC 얼라이언스'에 참여하고 글로벌 유체 기술 기업 왓슨말로우와 냉각 인프라 협력 업무협약(MOU)을 체결하는 등 사업 협력도 확대했다.
GPU 운영 솔루션 'AstraGo'의 공급 대상도 확대되고 있다. 기존 연구기관과 대학 중심의 라이선스 판매가 IT 기업을 거쳐 금융사와 대기업 그룹사로 확장되고 있다. 지난 8월에는 국내 주요 리셀러 30개사를 대상으로 'AstraGo Partner Summit 2026'을 개최하고 GPU 운영 진단 솔루션 'AstraMon'과 연계한 영업 전략을 공유했다.
피지컬 AI 사업에서는 디지털트윈 기술의 적용 분야를 넓히고 있다. 씨이랩은 글로벌 반도체 기업을 대상으로 엔비디아 옴니버스(NVIDIA Omniverse) 기반 디지털트윈 구축 사업을 4년 연속 수행하고 있으며, 올해는 건설과 제조 분야에서도 관련 프로젝트를 수주했다.
이와 함께 글로벌 컴퓨터 비전 경진대회 '2026 AI City Challenge' 트랙4에서 최종 1위를 차지했다. 합성데이터만으로 학습한 AI 모델을 실제 영상에 적용하는 기술로 해당 부문에서 가장 높은 평가를 받았다.
윤세혁 씨이랩 대표는 "그동안 준비해 온 AI 데이터센터 사업이 3분기에 본격적인 수주로 이어졌다"며 "확보한 수주를 안정적으로 매출로 전환하고, 디지털트윈 등 피지컬 AI 사업을 다양한 산업으로 넓혀 성장을 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com