이노메트리, 비파괴검사기술 과기정통부 장관 표창

AI 핵심 요약beta
- 이노메트리는 12일 KARA 2026에서 과기정통부 장관 표창을 수상했다.
- 산업용 X-ray·CT 장비 국산화와 상용화로 방사선 산업 발전에 기여했다.
- 배터리 검사와 TGV·HBM 장비 사업 확대로 신규 성과를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 이노메트리(대표 이갑수)는 지난 12일 한국과학기술회관에서 열린 한국방사선진흥협회 주관 연례행사 'KARA 2026'에서 방사선 과학기술 및 산업 진흥 유공으로 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상했다고 13일 밝혔다.
이번 표창은 방사선 과학기술 발전과 산업 진흥에 기여한 기업 및 유공자에게 수여된다. 이노메트리는 2008년 설립 이후 산업용 X-ray·CT 검사장비의 국산화와 기술 고도화, 국내외 제조현장으로의 상용화 확대 등을 통해 방사선 응용산업의 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받았다.
회사 측은 배터리 검사에 TDI 방식 X-ray를 처음 도입한 것을 시작으로, 간극검사·이물검사·3D CT검사 등 세계 최초 검사기술을 개발·상용화했다고 설명했다. 또한 국내 배터리 3사를 비롯한 중국·미국·유럽 등 글로벌 고객사에 장비를 공급하며 해외시장 개척과 수출 증대에도 기여했다고 덧붙였다.
최근 배터리의 소재와 형태, 용도가 다양해지면서 각 제품 특성에 맞는 정밀 검사기술의 중요성이 높아지고 있다. 이노메트리는 양산 적용 경험과 영상처리·AI 기술을 바탕으로 고객사별 맞춤형 검사 솔루션을 개발하고 있다. 특히 46파이, 로봇용 21파이, ESS 등 다양한 배터리 규격과 생산환경에 최적화된 검사 솔루션을 공급하며 신규 생산라인 구축 및 기존 라인 전환에 따른 검사 수요에 대응하고 있다.
첨단산업 분야로의 사업 확장도 진행 중이다. 반도체 유리기판(TGV) 분야에서는 유리 가공·도금·기판 등 다양한 기업들에 검사장비 공급을 확대하며 미세 관통홀 내부의 기공·도금 및 충진 불량을 검출하고 있다. 유리기판 업계의 양산 준비가 구체화됨에 따라 주요 고객사의 양산라인 진입을 추진하고 있다. 고대역폭메모리(HBM) 분야에서는 반도체 적층부의 미세 접합결함을 검사하는 인라인 CT 장비로 글로벌 반도체 기업과 양산라인 적용을 목표로 성능 검증을 진행 중이다.
이갑수 이노메트리 대표는 "이번 표창은 X-ray·CT 비파괴검사 분야의 대표 기업으로서 오랜 기간 기술개발에 매진하고 산업현장에 적용해 온 노력을 인정받았다는 점에서 뜻깊다"며 "배터리 검사 수요에 대응하는 한편, TGV 검사장비 공급 확대와 양산라인 적용, HBM 인라인 검사기술의 조기 상용화에 주력해 신규 사업 성과를 본격화하고 중장기 성장 기반을 공고히 해 나가겠다"고 밝혔다.
whitss@newspim.com