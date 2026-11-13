아이센스, 대한당뇨병학회 '블루트리' 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- 아이센스는 13일 대한당뇨병학회 블루트리 캠페인에 참여했다.
- 아이센스는 송도2공장 로비에 블루트리를 설치해 예방과 관리의 중요성을 알렸다.
- 아이센스는 올해 연말까지 블루트리를 운영하고 온·오프라인 행사도 진행할 계획이다.
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세계 당뇨병의 날 맞아 온·오프라인 이벤트도 진행
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 글로벌 바이오센서 전문기업 아이센스는 오는 14일 세계 당뇨병의 날을 맞아 대한당뇨병학회가 주관하는 '블루트리 캠페인(Blue Tree Campaign)'에 참여한다고 13일 밝혔다.
블루트리 캠페인은 'Blue Light, Better Tomorrow(일상을 밝히는 푸른빛, 더 나은 내일)'를 슬로건으로 당뇨병을 상징하는 푸른빛을 통해 예방과 조기 진단, 지속적인 관리의 중요성을 알리는 공익 캠페인이다. 참여 기업들은 각 사업장에 블루트리를 설치해 관련 메시지를 전달한다.
아이센스는 이번 캠페인의 일환으로 연속혈당측정기(CGM) '케어센스 에어'의 주요 생산 거점인 송도2공장 로비에 블루트리를 설치했다. 임직원과 방문객이 이용하는 공간에 블루트리를 마련해 당뇨병에 대한 이해를 높인다는 취지다.
아이센스 관계자는 "매일 혈당을 확인하고 관리하는 일은 환자에게 일상 그 자체인 만큼, 당뇨병에 대한 올바른 이해가 사회 전반으로 넓어지는 것이 중요하다"며 "혈당관리 솔루션을 만드는 기업으로서 앞으로도 환자들의 일상에 도움이 되는 기술 개발과 함께 인식개선 활동에 꾸준히 힘을 보태겠다"고 말했다.
송도2공장 블루트리는 올해 연말까지 운영될 예정이며 아이센스는 세계 당뇨병의 날을 맞아 온·오프라인 이벤트도 진행할 계획이다.
winter1004@newspim.com