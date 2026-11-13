"와이즈버즈, AI 자동화에 3분기 영업익 사상 최대" - 그로쓰리서치

전년 동기 대비 76% 증가…분기 사상 최대치

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 그로쓰리서치는 13일 디지털 광고대행과 인공지능(AI) 광고 플랫폼 사업을 운영하는 와이즈버즈에 대해 AI를 활용한 업무 자동화로 마케팅 사업의 인당 생산성이 높아진 가운데 AI 광고 플랫폼도 흑자 구간에 진입했다고 평가했다.

한용희 그로쓰리서치 연구원은 보고서에서 "인력 기반 산업에서 AI로 인당 생산성을 높인 것이 영업이익률 상승의 주요 원인"이라며 "AI 광고 플랫폼도 투자 단계를 지나 이익을 내기 시작했다"고 분석했다.

와이즈버즈의 3분기 연결 매출은 135억3000만원으로 전년 동기 대비 29.6% 증가했고 영업이익은 36억9000만원으로 76.0% 늘었다. 영업이익은 분기 기준 사상 최대이며 영업이익률도 20.1%에서 27.3%로 상승했다.

[로고=와이즈버즈]

올해 1~3분기 누적 매출은 380억6000만원으로 26.7%, 영업이익은 94억6000만원으로 103.2% 증가했다. 누적 영업이익은 이미 지난해 연간 영업이익 76억원을 넘어섰다. 같은 기간 순이익도 41억1000만원으로 전년 동기 18억3000만원 적자에서 흑자로 돌아섰다.

마케팅 사업에서는 AI 자동화에 따른 수익성 개선이 나타났다. 회사는 카피 생성과 광고 소재 규격 변환, 성과 분석 등을 자체 AI 솔루션으로 자동화하고 있다. 크리에이티브 AI '애드바이저(Ad-Visor)'는 하나의 PSD 파일을 11개 매체, 86개 규격의 광고 소재로 자동 변환한다.

3분기 와이즈버즈와 자회사 애드이피션시를 합친 마케팅 사업 취급고는 1485억6000만원으로 전년 동기 대비 8.6% 증가했다. 같은 기간 매출은 127억원으로 25.3%, 영업이익은 35억2000만원으로 52.6% 늘었다. 영업이익률은 22.7%에서 27.7%로 높아졌다.

한 연구원은 "취급고보다 매출이, 매출보다 이익이 빠르게 증가하는 구조가 나타나고 있다"며 "고수수료 광고주와 매체 비중 확대, 네이버 보장형 디스플레이광고 직접 판매, DA·SA 통합 운영 등이 같은 취급고에서 남는 이익을 늘리고 있다"고 설명했다.

AI 광고 플랫폼 사업도 실적 기여가 시작됐다. 'Nest Ads Manager'는 앱·웹 사업자가 별도 광고 시스템을 구축하지 않고 SDK 설치만으로 광고 지면과 광고매니저, 송출서버를 이용할 수 있도록 하는 플랫폼이다. 다음·사람인·블라인드·다나와 등 16개 매체가 도입했다.

3분기 AI 광고 플랫폼 매출은 7억9000만원으로 전년 동기 대비 188.2% 증가했고 영업이익은 1억4000만원으로 흑자 전환했다. 지난해 3분기 2억4000만원의 영업손실을 기록한 뒤 올해 2분기부터 2개 분기 연속 흑자를 이어갔다.

한 연구원은 "매체 증가에 따른 인프라 비용은 매체 청구액에 포함돼 분기 비용이 약 6억5000만원 수준에서 크게 늘지 않는다"며 "3분기 매출이 5억2000만원 증가하는 동안 영업이익은 3억8000만원 개선돼 증분 매출의 73%가 이익으로 연결됐다"고 밝혔다.

광고 매체 파트너십도 경쟁력으로 제시됐다. 보고서에 따르면 와이즈버즈와 애드이피션시는 메타·구글·틱톡·네이버·카카오·쿠팡·토스·당근·몰로코·넷플릭스 등 10개 주요 디지털 매체의 최상위 파트너십을 모두 보유하고 있다. 양사 합산 취급고는 2023년 2107억원에서 지난해 5792억원으로 증가했다.

2027년에는 Nest Ads Manager의 도입 매체를 중소 매체와 커머스, 해외 시장으로 확대하고 AI 자동화 범위를 광고 운영 전반으로 넓힐 계획이다. DA와 SA 통합 수주를 통한 대형 광고주 확보도 추진한다. 재무 부담도 낮아지고 있다. 와이즈버즈는 올해 5월과 8월 두 차례에 걸쳐 전환사채 27억원을 상환했으며 1~3분기 순금융비용은 44억4000만원으로 전년 동기 대비 37.3% 감소했다.

한 연구원은 "AI 자동화로 한 명이 더 많은 광고주를 담당하면서 인당 생산성이 개선되고 있고 AI 광고 플랫폼도 매체가 쌓일수록 이익이 빠르게 커질 수 있는 구조"라며 "4분기는 광고 성수기인 만큼 이익 성장 흐름을 이어갈지가 중요하다"고 분석했다.

nylee54@newspim.com