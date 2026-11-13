에쎈테크, 3분기 영업익 약 26억원·전년比 189%↑

AI 핵심 요약beta
- 에쎈테크는 13일 3분기 누적 매출과 영업이익이 증가했다고 밝혔다
- 친환경 냉매용 볼밸브 수출 확대가 실적 성장을 견인한 것으로 나타났다
- 매출 증가와 원가율 개선으로 영업이익이 늘었지만 외환손실은 확대됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 대창 그룹 계열 냉동공조 부품 전문기업 에쎈테크가 친환경 냉매 전환에 따른 해외 수요 확대로 실적 성장세를 이어가고 있다.
13일 에쎈테크는 개별기준 3분기 누적 매출액이 479억9800만원, 영업이익 25억6300만원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 18.1%, 189.3% 증가한 수치다. 당기순이익은 전년 동기 2억260만원 적자에서 10억원 흑자로 전환했다.
회사에 따르면 3분기 단일 분기 매출액은 155억1600만원으로 전년 동기 131억4000만원 대비 18.1% 증가했다. 영업이익은 6억9000만원으로 전년 동기 100만원에서 크게 늘었다. 매출 증가와 원가율 개선이 영업이익 증가에 영향을 미쳤다. 다만 당기순손실은 외환차손과 외화환산손실 증가로 전년 동기 3억7400만원에서 5억5200만원으로 늘었다.
주력 제품인 냉매용 볼밸브의 수출 증가가 성장을 견인했다. 3분기 냉매용 볼밸브 매출은 59억원을 기록했다. 미국 내 CO2 같은 친환경 냉매 사용 증가가 매출 확대에 긍정적으로 작용했다. 글로벌 냉동·공조 시장에서 친환경 냉매 전환이 진행되는 가운데 기존 해외 고객사와의 협력을 강화하고 친환경 냉매 적용 제품군과 해외 공급 기반을 확대하고 있다.
김성범 에쎈테크 대표이사는 "주력 제품의 해외 판매 증가와 사업 효율화 노력이 매출 성장과 수익성 개선으로 이어지고 있다"며 "친환경 냉매 제품을 중심으로 해외 고객사와의 유통 네트워크를 확대하고 안정적인 수익 구조를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com