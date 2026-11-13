美의회, 젠슨 황 엔비디아 퇴진에도 조사 이어간다

AI 핵심 요약beta
- 미 의회는 12일 젠슨 황 전 엔비디아 CEO 조사를 강행하기로 했다
- 황 전 CEO는 중국 스파이 의혹과 기술 유출 여부에 비공개 증언할 예정이다
- 황 전 CEO가 출석을 거부하면 하원은 즉각 소환장을 발부할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 연방 의회가 불륜 스캔들로 엔비디아 최고경영자(CEO)직에서 물러난 젠슨 황을 상대로 예정된 조사를 그대로 강행하겠다는 방침을 분명히 했다.
12일(현지시간) 브라이언 매스트 하원 외교위원장(공화·플로리다)은 황 전 CEO가 하원 위원회에 출석해 비공개 증언을 하겠다는 의사를 전해왔다고 밝혔다.
매스트 위원장은 추수감사절 이전에 청문회(증언)가 열릴 예정이라면서도, 황 전 CEO가 갑자기 마음을 바꿔 출석을 거부할 경우 즉각 소환장을 발부할 준비가 돼 있다고 경고했다.
앞서 하원 외교위와 정보위원회, 미중전략경쟁특별위원회(중국특위) 위원장들은 지난 4일 황 전 CEO에게 서한을 보내 의회 출석을 요구했다. 중국 스파이 의혹을 받는 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드 임원 앨리스 황과의 불륜 과정에서 회사 기밀이나 첨단 반도체 기술이 중국 측에 유출되지 않았는지, 또 엔비디아의 보안 규정 준수 여부에 국가안보 위협은 없었는지 따져 묻기 위해서다.
황 전 CEO는 이 스캔들에 이어 엔비디아 내부 여성 직원과의 또 다른 부적절한 관계까지 추가로 드러나면서 이날 오전 CEO직에서 물러났다. 엔비디아 이사회는 그가 사장과 최고경영자, 이사회 이사직에서 즉각 '사임'(resign)한다고 표현했지만, 사실상 해임이다.
의회는 그가 경영 일선에서 물러났더라도 국가안보 사안인 만큼 책임을 끝까지 묻겠다는 입장이다. 다만 황 전 CEO가 선서를 하고 발언 기록을 남기거나 영상 녹화에 동의할지는 아직 정해지지 않았다.
상원에서도 압박 수위를 높이고 있다. 존 튠 공화당 상원 원내대표는 "국가 안보와 관련해 중대한 위협이 걸린 사안이라 후속 조치가 있을 것"이라고 말했다.
상원 은행위원회 역시 이날 황 전 CEO와 하워드 러트닉 상무장관에게 의회 출석을 공식 요청했다. 차기 의회에서 상원 은행위원장을 맡을 것으로 유력시되는 엘리자베스 워런 은행위 민주당 간사는 "국가안보를 위험에 빠뜨리고 잠재적 법 위반 소지가 있는 사안과 관련해 황 전 CEO나 다른 경영진, 또는 회사 전체에 면죄부를 줄 수는 없다"고 강조했다.
wonjc6@newspim.com