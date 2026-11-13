네이버, 방송·팬 커뮤니티 연계 '크리에이터 카페' 출시

AI 핵심 요약beta
- 네이버는 13일 스트리머와 팬 소통을 지원하는 크리에이터 카페를 선보인다고 밝혔다.
- 크리에이터 카페는 라이브 방송과 영상 콘텐츠, 팬 커뮤니티를 한 공간에서 제공한다.
- 네이버는 29일까지 사전 신청을 받고 12월 초 기존 카페부터 순차 전환한다.
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29일까지 사전 신청…12월 초부터 순차적으로 서비스 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 네이버가 스트리머와 팬들의 소통을 지원하는 '크리에이터 카페'를 선보인다고 13일 밝혔다. 라이브 방송과 영상 콘텐츠, 팬 커뮤니티를 하나의 공간에서 이용할 수 있도록 기존 네이버 카페에 특화 기능을 추가한 서비스다.
네이버에 따르면 스트리머 팬카페의 게시글 생산량은 일반 카페 대비 3배, 댓글은 5배, 좋아요는 8배 높은 것으로 나타났다. 네이버는 이러한 이용 특성을 반영해 방송 콘텐츠와 팬 커뮤니티를 연계하는 기능을 마련했다.
크리에이터 카페 첫 화면에서는 라이브 방송과 최신 영상, 클립, 이벤트 등을 확인할 수 있다. 네이버 스트리밍 플랫폼 '치지직' 채널을 연동하면 카페에서도 방송 현황과 영상 콘텐츠를 확인할 수 있다.
크리에이터는 방송 중 '크리에이터 모드'를 통해 팬들의 게시글에 'PICK', 좋아요, 댓글 등을 남길 수 있다. 크리에이터의 글과 댓글에는 전용 배지가 표시돼 팬들이 반응을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.
네이버는 오는 29일까지 크리에이터 카페 사전 참여 신청을 받는다. 12월 초 서비스 개시 이후 선정된 기존 카페부터 순차적으로 전환을 지원할 예정이다. 신규 크리에이터 카페는 별도 신청 없이 개설할 수 있다.
김은정 네이버 카페 리더는 "네이버 카페가 쌓아온 커뮤니티의 강점을 크리에이터의 콘텐츠 활동과 연결해 팬들의 일상적인 참여가 새로운 콘텐츠로 확장될 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.
flurry327@newspim.com