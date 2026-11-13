농식품부, '민생 직결 성과' 직원에 총 1억5000만원 포상

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13일 '제3회 특별성과 포상' 42인 진행

조류질병 진단 14.1일서 7.2일로 단축

사과·닭고기 수급 안정에 각 1000만원

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 원산지 표시 위반 신고 포상금을 노린 허위 신고를 적발해 포상금과 이자 약 6200만원을 환수한 공무원 2명이 1500만원의 특별 포상금을 받았다.

이와 함께 인공지능(AI)으로 조류질병 진단 기간을 절반 가까이 줄이고, 사과·닭고기 수급을 안정시킨 사례 등 22건의 성과를 낸 직원 42명에게 총 1억5000만원이 지급됐다.

농림축산식품부는 13일 정부세종청사에서 올해 세 번째 특별성과 포상식을 열고, 선정 직원에게 특별 포상금과 장관 표창을 수여했다고 밝혔다. 포상금은 성과별로 책정한 뒤 주 공적자와 부 공적자의 기여도에 따라 차등 지급했다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB]

최고 포상금인 1500만원은 국립농산물품질관리원 박연덕 주무관 등 2명이 받았다. 이들은 현장 사진 1만5000장을 대조하고 증거자료 5200쪽을 확보해 다른 사람 명의로 허위 신고를 한 사실을 입증·고발했다. 공공재정환수법에 따라 포상금과 이자 약 6200만원을 환수했다. 반복된 허위 신고로 인한 소상공인 피해를 막은 점이 높은 평가를 받았다.

각 1000만원을 지급한 성과는 6건이다. 농관원 김명진 연구사 등 2명은 5년간의 잔류농약 검사 1만9378건을 재분석해 수도권 33개 시·군별 AI 위험 예측 모델을 개발·검증했다. 농업인 1만3791명에게 예방 정보를 제공했으며, 올해 6월 30일 기준 잔류농약 검사 부적합률은 동일 시점 비교에서 2.2%에서 1.8%로 낮아졌다.

농림축산검역본부 김혜령 연구관 등 2명은 생성형 AI를 활용해 조류질병 진단관리시스템을 자체 개발했다. 농장과 검사 시료 정보부터 부검·실험실 검사 결과까지 한 시스템에서 관리해 평균 진단 기간을 14.1일에서 7.2일로 약 49% 줄였다.

검역본부 한상협 주무관 등 2명은 중국산 제수용품 밀수입 적발 과정에서 압수한 농산물 33톤(t)을 소각하는 대신 퇴비로 만들어 농가에 무상 제공해 폐기 비용을 54% 줄였다.

농관원 박준식 주무관은 허위 자료 제출 등 직불금 부정수급을 적발해 환수금과 제재부과금으로 12억6000만원을 부과했다.

농식품부 축산경영과 김주영 주무관 등 2명은 지난겨울 고병원성 조류인플루엔자로 육용종계 36만마리가 살처분돼 닭고기 공급이 1914만마리 부족할 것으로 예상되자, 종계 생산 기간 연장과 납품단가 인하 등으로 대응했다. 여름철 수요가 집중된 시기에도 닭고기 소비자가격은 하락세를 유지했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 지난 3월 6일 서울 시내의 한 대형마트 모습. 2024.03.06 mironj19@newspim.com

농식품부 원예경영과 이창형 사무관 등 2명은 올해 사과 생산량이 전년보다 줄어들 것으로 예상되자 민관 합동으로 안정 생산 대책을 추진했다. 한국농촌경제연구원의 11월 관측에 따르면 올해 사과 생산량은 전년보다 10.8% 늘어날 것으로 전망됐다. 농식품부는 이 대책이 3년간 상승한 사과 가격을 안정시키고 추석 물가 부담을 낮추는 데 기여했다고 평가했다.

각 500만원을 지급한 나머지 15건에는 ▲보급종 채종단지 디지털 통합 관리 ▲폭염에 따른 온열질환과 가축 피해 최소화 ▲사료첨가제 브라질 수출길 개척 ▲해외농업 자원 역대 최대 반입과 관세 포탈 방지 ▲8년 만의 극한 가뭄에 기관 공동 대응 ▲부처 협업형 민간투자주도형 기술창업지원(TIPS) 연구개발 사업에 농식품 기업 16곳 선정 등이 포함됐다.

이와 함께 ▲올해산 보리 주정용 특별 매입 ▲공공비축미 매입 체계 개선 ▲검역 협상을 통한 국산 과일 수출시장 확대 ▲동물복지축산 직불제 도입 ▲할인 지원 확대 ▲현장 기기 운영 개선으로 예산 1억3000만원 절감 ▲인큐비닐 등 필수 농자재 공급 안정 ▲수입 식용 마늘의 씨마늘 둔갑 차단 ▲방역 협조에 대한 보상 개선도 선정됐다.

포상 대상은 동료·본인·국민이 추천한 사례 가운데 전문가와 국민평가단의 평가, 온라인 체감도 평가, 공적심사위원회 심사를 거쳐 선정했다. 온라인 체감도 평가에는 국민 810여명이 참여했다. 농식품부는 내년에도 본부와 소속 기관의 특별성과를 분기별로 발굴해 정기 포상하고 즉각적인 보상이 필요한 사례는 수시로 포상할 계획이다.

송미령 농식품부 장관은 "탁월한 성과를 창출한 공무원에게는 그에 상응하는 보상이 반드시 뒤따라야 한다"며 "앞으로도 공정하고 파격적인 보상을 통해 국민이 체감할 수 있는 혁신적인 성과를 지속적으로 만들어 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com