올해 쌀 생산량 350만8000t…5년째 감소세

AI 핵심 요약beta
- 국가데이터처가 13일 올해 쌀 생산량을 350만8000t으로 집계했다
- 벼 재배면적 감소로 쌀 생산량은 5년 연속 줄었다
- 단위면적당 생산량은 기상 호조로 지난해보다 0.2% 늘었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전남·광주 73만6000t으로 가장 많아
기상 여건 개선에 10a당 수확량 524㎏
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 올해 쌀 생산량이 350만8000톤(t)으로 지난해보다 3만1000t(0.9%) 줄었다. 벼 생육기 기상 여건이 좋아 단위면적당 수확량은 늘었지만, 논에 벼 대신 다른 작물을 심는 등 재배면적이 줄어 전체 생산량은 5년 연속 감소했다.
13일 국가데이터처가 발표한 '2026년 쌀 생산량조사 결과'에 따르면, 올해 쌀 생산량은 350만8000톤(t)으로 집계됐다. 쌀 생산량은 2021년 388만2000t을 기록한 뒤 ▲2022년 376만4000t ▲2023년 370만2000t ▲2024년 358만5000t ▲2025년 353만9000t 등으로 올해까지 5년 연속 감소했다.
올해 벼 재배면적은 67만47헥타르(㏊·1만㎡)로 지난해 67만7514㏊보다 7467㏊(1.1%) 줄었다. 데이터처는 전략작물직불제와 논 타작물 전환사업 등 쌀 적정 생산 대책이 재배면적 감소에 영향을 미쳤다고 설명했다.
반면 논벼 10아르(a·1000㎡)당 쌀 생산량은 524킬로그램(㎏)으로 지난해 522㎏보다 0.2% 늘었다. 벼 생육 전반의 기상 여건이 지난해보다 양호해 병해충과 침수·과습 피해가 줄어든 영향이다.
병해충으로 생산량이 10% 이상 줄 것으로 예상한 표본의 비율은 지난해 10.0%에서 올해 8.5%로 1.5%포인트(p) 낮아졌다. 침수·과습 피해 비율도 같은 기간 1.4%에서 0.2%로 1.2%p 하락했다.
시도별로는 전남·광주가 73만6000t으로 가장 많았다. 충남이 68만1000t, 전북이 52만6000t으로 뒤를 이었다.
생산량은 현미를 백미로 도정할 때 남는 무게의 비율인 현백률 92.9%를 적용해 산출했다. 조정 현백률 90.4%를 적용하면 올해 쌀 생산량은 341만4000t으로 지난해 344만4000t보다 3만t 줄었다.
rang@newspim.com