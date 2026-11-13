국방일보 창간 62주년 보도사진전… 18일 전쟁기념관서 개막

'강력한 국방'부터 '세계를 향해'까지…4개 주제로 담은 국군의 오늘

국군의 날 야외전시에서 창간기념 실내 기획전으로

국방저널 3년 만에 복간, KFN 대담 신설… 국방 매체 개편 이어져

29일까지 무료 관람, 월요일 휴관

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방홍보원은 국방일보 창간 62주년을 맞아 오는 18일부터 29일까지 서울 용산구 전쟁기념관 3층 제2기획전시실에서 보도사진전을 연다고 13일 밝혔다.

주제는 '국민을 향한 헌신, 사진으로 만나는 대한민국 국군의 오늘'이다. 국방일보는 1964년 11월 16일 창간됐다. 개막식은 18일 오전 10시 전시장에서 열린다.

국방일보 창간 62주년 보도사진전 전시작. 해군 구축함 최영함(DDH-981)과 해상작전헬기가 엄호하는 가운데, 해군 특수전 요원들이 고속단정(RIB)을 타고 파도를 가르며 기동하고 있다. [사진= 국방홍보원] 2026.11.13 gomsi@newspim.com

전시작은 국방일보 사진기자들이 취재하면서 찍은 사진 가운데 골랐다. '강력한 국방'에는 첨단 무기체계를 동원한 고강도 훈련 현장을, '국군과 함께'에는 병영문화 혁신과 전우애를 담았다. '국민을 위해'는 재난 현장 대민 지원을, '세계를 향해'는 해외 파병부대의 국제평화활동과 K방산의 해외 진출을 다룬다.

국방홍보원은 "62년간 국방 현장을 기록해 온 국방일보의 성과를 돌아보고, 국민과 함께하는 국군의 의미를 되새기는 자리"라고 설명했다.

국방일보 창간 62주년 보도사진전 포스터. 형형색색의 연막 속에 전차 포신과 기관총이 실루엣으로 드러나 있다. 전시는 18일부터 29일까지 서울 용산구 전쟁기념관 3층 기획전시실에서 열린다. [사진= 국방홍보원] 2026.11.13 gomsi@newspim.com

국방일보 보도사진전은 그동안 국군의 날에 맞춰 전쟁기념관 야외 수변공원에서 열렸다. 2021년에는 제73주년 국군의 날을 기념해 '우리는 대한민국 #군인(軍人)입니다'를 주제로 한 달간 열렸다. 전·후방 각지에서 촬영한 장병 인물사진 50점과 장병들의 사연을 함께 전시했다. 코로나19 때문에 개막행사는 하지 않았다.

2022년 전시는 '전우, 우리 곁의 군인이야기'였다. 국방일보 지면 사진기획 코너 '포토뷰'에 그해 1월부터 매주 1명씩 소개한 장병 인물사진 30점을 걸었다. 개막식에는 육·해·공군, 해병대, 국직부대 대표 장병 5명이 참석했다.

2023년 제6회 전시 '튼튼한 국방 굳건한 동맹'은 건군 75주년, 한미동맹 70주년, 정전협정 70주년을 3개 섹션으로 나눠 사진 200여 점을 선보였다. 전시 내용은 국방일보 홈페이지에 e북으로도 올렸다.

올해는 개최 시기를 국군의 날에서 국방일보 창간기념일로, 장소를 야외에서 실내 기획전시실로 옮겼다. 그간 장병 개인을 비추던 인물사진 중심에서 벗어나 훈련·재난 지원·국제평화활동·방산 수출로 주제를 넓힌 것도 달라진 점이다.

국방일보 창간 62주년 보도사진전 전시작. 한국형 전투기 KF-21 '보라매'가 석양 아래 구름 사이를 비행하고 있다. [사진= 국방홍보원] 2026.11.13 gomsi@newspim.com

이번 사진전은 지난 6월 배종호 원장이 취임한 뒤 국방홍보원이 추진해 온 매체 개편의 연장선에 있다. 국방홍보원은 지난달 14일 2023년 7월호를 끝으로 정간됐던 '국방저널'을 3년여 만에 복간했다. 국방저널은 1974년 창간된 국내 첫 국방 전문 잡지다. 국방부의 간부 비율 확대 구조 개편에 맞춰 '군 간부를 위한 국방 전문지'로 다시 꾸몄고, 앞으로 계간으로 발행한다. 편집·인쇄는 국방출판지원단에 맡겨 제작비를 정간 전의 3분의 1 수준으로 줄였다.

KFN TV는 특별기획 대담 '국민멘토와의 대화'를 새로 편성했다. 배 원장이 직접 진행하며, 이석연 국민통합위원장과 산악인 엄홍길 대장 등이 출연했다. 해군 명예대령인 이국종 아주대 교수가 출연한 회차는 유튜브 조회수 300만 회를 기록했다. 밀리터리 마니아 위주였던 국방 매체의 시청층을 일반 국민으로 넓히려는 시도로 풀이된다.

국방일보 창간 62주년 보도사진전 전시작. 번호가 적힌 헬멧을 쓴 해병대 훈련병들이 주먹을 불끈 쥐고 함성을 외치고 있다. [사진= 국방홍보원] 2026.11.13 gomsi@newspim.com

배 원장은 "이번 사진전이 국가와 국민을 위해 헌신하는 장병들의 모습을 국민과 함께 나누고, 우리 군의 어제와 오늘을 돌아보며 더 나은 내일을 그려보는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

관람은 무료다. 관람시간은 전쟁기념관 운영시간과 같은 오전 9시 30분부터 오후 5시 40분까지이며, 월요일은 휴관한다.

gomsi@newspim.com