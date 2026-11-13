독산·대림·대조동 등 6곳 신속통기획 재개발 확정

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 12일 서울 6개 자치구 6곳을 주택재개발 후보지로 선정했다
- 선정지는 노후도와 반지하주택 비율이 높아 주거환경 개선이 시급한 지역이다
- 시는 신속통합기획 2.0을 적용해 정비구역 지정을 2년 안에 완료할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 금천구 독산동 992 일대를 포함해 서울 6개 자치구 6개 지역이 신속통합기획 주택재개발 후보지로 선정됐다.
13일 서울시에 따르면 지난 12일 제4차 신속통합기획 주택재개발 후보지 선정위원회 개최 결과 ▲금천구 독산동 992 ▲영등포구 대림동 680 ▲도봉구 쌍문동 710 ▲강동구 천호동 137-1 ▲은평구 대조동 212 ▲동대문구 용두동 39 일대 6곳이 후보지로 추가 선정됐다.
서울시에 따르면 이번에 선정된 후보지는 노후도가 높고 반지하주택이 다수 포함돼 주거환경 개선이 시급한 지역이다. 특정 권역이나 지역에 후보지가 편중되지 않도록 6개 자치구에서 각각 1곳씩 선정했다고 서울시는 설명했다.
대림동 680과 천호동 137-1 일대는 노후도가 70% 이상인 저층주거지인 만큼 주거환경 개선이 시급하다고 판단했다. 용두동 39 일대는 주민 70% 이상이 사업 추진에 동의해 주민 참여 의지가 높았다.
쌍문동 710, 대조동 212, 독산동 992 일대는 인접 재개발 후보지 등 주변 개발사업이 활발히 진행되고 있어 지역 전반의 정주 환경 개선이 일어날 것으로 전망된다.
시는 후보지에 '신속통합기획 2.0'을 적용해 인허가 절차를 간소화하고 사업 전반 공정관리를 통해 통상 18.5년이 소요되는 정비사업 기간을 12년으로 단축할 예정이다. 이에 따라 이들 지역에 정비계획 수립을 위한 보조금을 즉시 지원해 신속통합기획 및 정비계획 수립 용역에 착수하고 2년 이내 정비구역 지정을 완료할 계획이다.
명노준 서울시 주택실장은 "후보지 선정을 통해 안정적인 주택공급 기반을 확보하고 신속통합기획으로 속도를 높여 조기에 공급될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
donglee@newspim.com