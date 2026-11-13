하나금융, MSCI ESG 평가 3년 연속 최고등급 'AAA' 획득

AI 핵심 요약beta
- 하나금융은 13일 MSCI ESG 평가에서 3년 연속 최고 등급 AAA를 획득했다
- 하나금융은 환경 부문 만점을 받으며 기후변화 대응을 인정받았다
- 하나금융은 녹색금융 확대와 금융취약계층 교육을 지속하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹이 글로벌 ESG 평가에서 3년 연속 최고 등급을 획득하며 지속가능경영 성과를 인정받았다.
하나금융은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 발표한 2026년 ESG 평가에서 최고 등급인 'AAA'를 받았다고 13일 밝혔다.
MSCI ESG 평가는 기업의 지속가능성을 평가해 투자자에게 관련 정보를 제공하는 글로벌 지표다. 전 세계 8500여개 상장기업을 대상으로 ESG 경영 현황을 평가해 AAA부터 CCC까지 7단계 등급을 부여한다.
하나금융은 올해 11월 기준 MSCI ESG 은행산업 평가 대상 기업 641곳 가운데 3년 연속 AAA 등급을 획득했다. 특히 환경(E) 부문에서 만점을 받으며 기후변화 대응과 저탄소 경제 전환을 위한 노력을 인정받았다.
하나금융은 2021년 ESG 중장기 전략을 수립한 이후 기후리스크 관리 체계를 고도화하고 녹색금융과 지속가능금융을 확대해 왔다. 금융을 통한 저탄소 경제체제 이행을 지원하는 데도 힘쓰고 있다.
사회 분야에서는 금융 소외계층의 금융 접근성과 금융 문해력을 높이기 위한 활동을 확대하고 있다. 아동·청소년부터 고령층, 장애인까지 금융취약계층의 특성과 눈높이에 맞춘 금융교육을 실시해 금융 지식과 합리적인 의사결정 역량 강화를 지원하고 있다.
디지털 금융 환경에 익숙하지 않은 고령층을 대상으로는 실습과 금융사기 예방 교육을 결합한 '찾아가는 시니어 금융교육'을 운영하고 있다.
한편 하나금융은 2021년 ESG 경영 실행력을 높이기 위해 이사회 중심의 지속가능경영 전담기구를 설치하고 ESG 중장기 전략을 수립했다. 이에 따라 9대 핵심 과제를 선정해 이행하고 있다.
peterbreak22@newspim.com