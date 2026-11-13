전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.13 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

하나금융, MSCI ESG 평가 3년 연속 최고등급 'AAA' 획득

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 하나금융은 13일 MSCI ESG 평가에서 3년 연속 최고 등급 AAA를 획득했다
  • 하나금융은 환경 부문 만점을 받으며 기후변화 대응을 인정받았다
  • 하나금융은 녹색금융 확대와 금융취약계층 교육을 지속하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

은행산업 평가 대상 641개사 중 최고등급, 환경 부문 만점

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹이 글로벌 ESG 평가에서 3년 연속 최고 등급을 획득하며 지속가능경영 성과를 인정받았다.

하나금융은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 발표한 2026년 ESG 평가에서 최고 등급인 'AAA'를 받았다고 13일 밝혔다.

[사진=하나금융]

MSCI ESG 평가는 기업의 지속가능성을 평가해 투자자에게 관련 정보를 제공하는 글로벌 지표다. 전 세계 8500여개 상장기업을 대상으로 ESG 경영 현황을 평가해 AAA부터 CCC까지 7단계 등급을 부여한다.

하나금융은 올해 11월 기준 MSCI ESG 은행산업 평가 대상 기업 641곳 가운데 3년 연속 AAA 등급을 획득했다. 특히 환경(E) 부문에서 만점을 받으며 기후변화 대응과 저탄소 경제 전환을 위한 노력을 인정받았다.

하나금융은 2021년 ESG 중장기 전략을 수립한 이후 기후리스크 관리 체계를 고도화하고 녹색금융과 지속가능금융을 확대해 왔다. 금융을 통한 저탄소 경제체제 이행을 지원하는 데도 힘쓰고 있다.

사회 분야에서는 금융 소외계층의 금융 접근성과 금융 문해력을 높이기 위한 활동을 확대하고 있다. 아동·청소년부터 고령층, 장애인까지 금융취약계층의 특성과 눈높이에 맞춘 금융교육을 실시해 금융 지식과 합리적인 의사결정 역량 강화를 지원하고 있다.

디지털 금융 환경에 익숙하지 않은 고령층을 대상으로는 실습과 금융사기 예방 교육을 결합한 '찾아가는 시니어 금융교육'을 운영하고 있다.

한편 하나금융은 2021년 ESG 경영 실행력을 높이기 위해 이사회 중심의 지속가능경영 전담기구를 설치하고 ESG 중장기 전략을 수립했다. 이에 따라 9대 핵심 과제를 선정해 이행하고 있다.

peterbreak22@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
젠슨 황 스캔들 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
사진
엔비디아 급락에 개미들 역대급 '줍줍' [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 사임 소식에 급락한 엔비디아 주식을 개인투자자들이 기록적인 규모로 사들였다고 12일(현지시각) 야후 파이낸스가 보도했다. 과거 급락 이후 반등한 사례가 적지 않지만, 황 전 CEO의 퇴진으로 경영 리더십 공백이 부각된 만큼 주가가 바닥을 확인했다고 단정하기는 이르다는 분석도 나온다. 반다 리서치에 따르면 이날 뉴욕증시에서 엔비디아 주식은 거래 시작 후 첫 30분 동안 개인투자자들로부터 순매수 기준 1억1100만달러의 자금이 유입됐다. 이는 엔비디아의 장 초반 매수 규모로는 역대 최대이며, 평소보다 40배 이상 많은 수준이다. 이번 주 미국 주식과 상장지수펀드(ETF)에 유입된 개인투자자 매수 자금 가운데 엔비디아가 차지한 비중은 61%에 달했다. 엔비디아 주가 상승에 베팅하는 레버리지 펀드에도 자금이 몰렸지만, 하락에 베팅하는 펀드에는 자금 유입이 없었다. 반다 리서치는 "개인투자자들의 자금 흐름이 사실상 한 방향으로 쏠려 있다"고 분석했다. 공인재무분석사(CFA)이자 공인시장기술분석사(CMT)인 마이크 자카르디도 이번 매수세를 두고 "역사상 가장 극적인 '뉴스에 매수하기' 사례 중 하나"라고 평가했다. 앞서 엔비디아 주가는 황 전 CEO의 사임 소식이 전해진 뒤 장 초반 최대 14% 급락해 2025년 6월 이후 최저치로 밀렸다. 이후 낙폭의 절반 이상을 만회했지만, 후임 CEO가 정해지지 않은 상황에서 투자자들의 불확실성은 여전하다. 엔비디아는 오는 17일 분기 실적을 발표할 예정이다. [AI 차트=권지언 기자] ◆ 과거 급락 후 반등 사례…기술적 지표는 과매도 차트상으로는 매수세가 유입될 수 있는 가격대에 도달했다는 분석이 나온다. 엔비디아 주가는 장중 한때 153달러 아래로 떨어졌다. 이 가격은 2024년 말부터 2025년 6월까지 주가 상승을 제한했던 저항선이다. 이후 1년여 만에 가장 많은 거래량을 동반하며 반등했다. 과거 저항선이 지지선으로 바뀌는 현상은 매수세가 유입되고 있음을 보여주는 전형적인 기술적 신호로 해석된다. 다만 이날 저점을 다시 밑돌면 이러한 반등 구도는 훼손될 수 있다. 모멘텀 지표도 과매도 신호를 나타내고 있다. 일간 차트에서는 과매도 영역에 깊숙이 진입했고, 주간 차트에서도 과매도 수준에 근접했다. 엔비디아 주가는 2022년 9월 이후 최악의 월간 성적을 기록할 가능성이 있다. 알파트렌즈의 브라이언 섀넌 창업자는 엔비디아 주가가 투매에 가까워지고 있다고 평가하면서도, 반등을 신뢰하기 위해서는 주가가 5일 이동평균선인 약 175달러를 웃도는 수준에서 거래를 마쳐야 한다고 지적했다. 과거 사례도 반등 가능성을 뒷받침한다. 엔비디아 주가는 이번 급락의 저점에서 10월 사상 최고치 대비 38% 하락했다. 이는 코로나19 팬데믹과 관세 충격 당시의 급락 폭에 근접한다. 당시 두 차례 급락 이후 주가는 모두 3개월 안에 사상 최고치를 경신했다. 2018년과 2022년 하락은 더 깊었으며, 이전 고점을 회복하는 데 7~14개월이 걸렸다. 2010년 이후 엔비디아 주가가 하루 10% 이상 하락한 뒤 장 마감 때 낙폭의 절반 이상을 만회한 사례는 여섯 차례였다. 이 중 2022년 1월을 제외한 다섯 차례에는 1년 뒤 주가가 상승했다. 다만 2022년 1월 사례는 이후 더 깊은 하락세로 이어졌다. ◆ 월가 매수 의견 유지에도 황의 공백은 부담 월가에서는 엔비디아에 대한 긍정적 시각을 유지하는 움직임이 이어지고 있다. 로젠블랫의 케빈 캐시디 애널리스트는 투자의견 '매수'를 유지하며 "직원과 공급업체, 고객들이 회사를 중심으로 뭉칠 것으로 예상한다"고 밝혔다. 골드만삭스의 제임스 슈나이더 애널리스트 역시 '매수' 의견을 유지했지만, 황 전 CEO의 퇴진은 "주가에 의미 있는 수준이지만 제한적인 부정적 요인"이라고 평가했다. 황 전 CEO의 공백이 부담으로 꼽히는 것은 그가 엔비디아의 주요 사업 전략과 대규모 투자 결정을 이끌어 온 핵심 인물이기 때문이다. 엔비디아가 고객사 자금 조달을 지원하는 이른바 '엔비디아 은행'식 거래도 황 전 CEO의 구상에서 나왔다. 언컨벤셔널 AI의 나빈 라오 CEO는 야후 파이낸스 인베스트 행사에서 "주가를 방어한다는 것은 결국 해당 기업을 운영하는 인물의 비전에 베팅하는 것과 비슷하다"고 말했다. 반면 더블라인 캐피털의 제프리 건드라크 CEO는 아직 주가 바닥을 판단하기에는 이르다는 입장이다. 그는 같은 행사에서 "극심한 공포가 지배하는 환경에 진입하기 전까지는 관심을 두지 않을 것"이라고 말했다. kwonjiun@newspim.com 2026-11-13 10:59

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동