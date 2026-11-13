'친청' 최민희·이성윤·한민수, 金 공개 직격..."윤리감찰 대상은 김민석"

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최민희 감찰 지시에 "악의적인 프레임 전환 시도"…당 운영 형평성 비판

"신천지 조사 결과 전면 공개해야"…정청래 표적 조사 의혹 감찰 요구

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 지도부 내 친청(친정청래)계로 분류되는 최민희·이성윤·한민수 최고위원이 13일 김민석 대표의 당 운영 방식을 공개적으로 비판하며 당 쇄신을 촉구했다.

특히 김 대표가 최 최고위원의 언행 논란과 관련해 윤리감찰단에 감찰을 지시한 것을 문제 삼으며 오히려 김 대표가 감찰 대상이라고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 한민수·이성윤·최민희 더불어민주당 최고위원이 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 당 쇄신 촉구 기자회견을 하고 있다. 2026.11.13 jk31@newspim.com

◆최민희 윤리감찰 지시 반발…"감찰 대상은 김민석 대표"

세 최고위원은 이날 오전 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 신천지 교인 집단 입당 의혹 조사 결과와 조희대 대법원장 탄핵, 종합부동산세 개편 등을 거론하며 지도부의 의사결정 방식에 문제를 제기했다.

이 최고위원은 "지금 민주당은 쇄신이 필요하다. 지금 민주당은 결정 장애의 수렁에서 빠져나오지 못하고 있다. 되는 것도 없고 안 되는 것도 없고 무기력하다"고 말했다.

세 최고위원은 김 대표가 지난 12일 최 최고위원의 언행 논란과 관련해 당 윤리감찰단에 감찰을 지시한 것을 강하게 비판했다.

한 최고위원은 "김민석 대표의 당 운영은 딱 내 눈의 대들보는 못 보고 남의 눈의 티끌만 문제 삼는 격"이라며 "동료 최고위원에게는 기다렸다는 듯 윤리감찰 지시를 하면서 사전에 전후 사정도 묻지 않았다"고 지적했다.

다른 의원들의 발언 논란에 대해서는 별다른 조치가 없었다는 점도 문제 삼았다.

한 최고위원은 "조희대 대법원장 탄핵을 건의하는 당원들을 향해 미친 거 아니냐, 법관 탄핵은 후진국에서 하는 것이라고 말하는 국회의원에 대해서는 왜 아무 조치를 취하지 않는가"라고 반문했다.

종부세 개편을 둘러싼 당내 의사결정 문제도 함께 거론하며 김 대표가 의원들의 언행에 서로 다른 기준을 적용하고 있다고 비판했다.

한 최고위원은 "최민희 최고위원을 향한 윤리감찰 지시는 명백히 여론의 방향을 돌려보기 위한 악의적인 프레임 전환 시도에 불과하다는 의혹이 일고 있다"고 주장했다.

그러면서 "가장 큰 행위를 한 것은 김민석 대표 아닌가. 지금 윤리감찰을 할 대상은 김민석 대표"라고 강조했다.

김민석 더불어민주당 대표가 신천지 교인 집단 입당 의혹과 관련해 사과하고 당 중진들까지 갈등 중재에 나섰지만 정청래 전 대표와 친청(친정청래)계의 반발이 이어지면서 당내 내홍이 좀처럼 가라앉지 않고 있다. 사진은 김민석 더불어민주당 대표가 지난 8월 27일 오후 인천 영종구 인스파이어 호텔에서 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

◆"신천지 조사 결과 공개해야"…정청래 표적 조사 의혹 제기

세 최고위원은 신천지 교인 집단 입당 의혹에 대한 김 대표의 사과 이후에도 일부 의원들이 조직적 가입 가능성을 제기하면서 당내 갈등이 계속되고 있다고 비판했다.

이 최고위원은 김 대표가 지난 3일 비공개 의원총회에서 반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합 의혹을 뒷받침할 증거가 없다며 사과한 사실을 언급했다.

이 최고위원은 "보고서 비공개 열람 후에도 친석계 국회의원들은 매우 심각하다, 정당 민주주의 근간을 훼손할 수 있다, 광주·전남이 특히 심각하다, 충분히 문제 제기할 만했다는 등의 가짜 뉴스성 발언을 이어나갔다"고 했다.

특히 당원정비 태스크포스(TF)의 조사 방향을 놓고 정 전 대표를 겨냥한 표적 조사 의혹도 제기했다.

이 최고위원은 "정청래 대표에 대한 표적 수사 의혹을 제기하지 않을 수 없다. 보고서 한 항목이 아예 정 전 대표와 신천지 연관성 항목이었다"고 밝혔다.

이어 "애초 이 TF의 목표가 전당대회 경쟁자 죽이기 아니었나 하는 의구심이 드는 대목"이라고 주장했다.

조사 자료에 마포구청 로고와 신천지 로고의 유사성에 관한 내용이 포함된 점도 비판했다.

이 최고위원은 "이런 혼선은 김민석 대표의 애매모호한 태도에 기인한 것"이라며 김 대표가 조사 결과 공개 여부와 3자 비밀연합 의혹에 대한 입장을 분명히 해야 한다고 촉구했다.

그러면서 "김민석 당대표는 가짜 뉴스로 2차 가해 중인 주요 당직자 등의 언행을 경고하고 조사 결과를 당원들에게 전면 공개해야 한다. 당원정비TF 조사 과정이 정청래 대표를 향한 표적 조사라는 의혹에 대해 감찰해야 한다는 요구에 답해야 한다"고 강조했다.

조희대 대법원장이 지난 2일 오전 서울 여의도 국회 추가경정예산안 시정연설 사전환담장에서 김민석 더불어민주당대표와 인사를 나누고있다. [사진=뉴스핌 DB]

◆조희대 탄핵·종부세 개편도 비판…"일방적 결정과 통보만"

세 최고위원은 지도부 내 사전 논의와 정보 공유가 부족하다는 점도 지적했다.

이 최고위원은 "무엇보다 지도부 사이에서도 사전에 정보를 공유하고 논의해 해결하는 일이 없다"라며 "일방적 결정과 통보만 있을 뿐이다"라고 비판했다.

조희대 대법원장 탄핵 문제에 대해서도 당이 명확한 결정을 내리지 못하고 있다고 주장했다.

그는 "지지자들과 당원들의 거센 탄핵 요구에 민주당은 묵묵부답해 왔다"라며 "그런데 그 국정조사도 한다는 건지 만다는 건지 차일피일이다"라고 지적했다.

한 최고위원은 종부세 개편 과정에서 당의 공식 의사결정 절차가 제대로 작동했는지 의문을 제기했다.

그는 정부가 당초 실거주 1주택자 14억원, 비거주 1주택자 9억원의 종부세 기본공제 기준을 제시했다가 비거주 기준을 12억원으로 조정한 과정을 언급했다.

이어 고위당정협의회 이후 박성준 민주당 수석대변인이 거주 여부와 관계없이 기본공제액을 14억원으로 통일하자는 요구를 밝힌 데 대해 한 최고위원은 "정부의 부동산 개혁을 돕지는 못할망정 발목 잡아서 되겠는가"라고 비판했다.

한 최고위원은 "더 큰 문제는 도대체 우리 당의 어느 단위에서 거주·비거주 구분 없이 14억 원을 종부세 기준으로 하자고 결정했느냐는 것이다"라며 "그렇다면 당대표와 의논 없이 사무총장과 수석대변인이 이 중요한 결정을 하고 언론에 브리핑을 했다는 말인가"라고 반문했다.

그는 "지금은 단일성 집단지도체제다. 제왕적 총재 시대가 아님을 알아야 된다"라며 "우리 최고위원 3인은 앞으로도 당 쇄신을 위해 적극적으로 나서겠다"고 밝혔다.

chogiza@newspim.com