김구가 삼의사 모신 지 80년… 우즈베키스탄에 잠든 독립유공자 첫 귀환

호시한·이괄 지사 유해 15일 인천공항 도착… 16일 대전현충원 안장

이괄 지사, 1937년 고려인 강제이주로 타슈켄트 콜호스에서 숨져

봉환 누적 15개국 158위… 10개국 240여 위는 아직 타국에

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 1937년 고려인 강제이주 때 중앙아시아로 끌려간 독립유공자가 숨진 지 63년 만에 고국으로 돌아온다. 우즈베키스탄에 묻힌 독립유공자의 유해가 봉환되는 것은 이번이 처음이다.

국가보훈부는 제87회 순국선열의 날을 맞아 미국에 안장된 호시한(胡始翰·1885~1956) 지사와 우즈베키스탄에 안장된 이괄(李括·1898~1963) 지사의 유해를 봉환한다고 13일 밝혔다. 두 지사의 유해는 배우자 유해와 함께 15일 오전 11시 30분 인천국제공항 제1터미널 B입국장으로 들어온다. 권 장관이 직접 영접한다.

나치만 국가보훈부 보훈문화정책실장이 13일 오전 세종시 정부세종청사 국가보훈부 브리핑룸에서 열린 '2026년도 국외 안장 독립유공자 유해 봉환' 관련 언론 브리핑에서 주요 내용을 설명하고 있다. [사진= 국가보훈부] 2026.11.13 gomsi@newspim.com

봉환식은 16일 오전 11시 서울 서대문구 3·1독립선언기념탑에서 열린다. 유족과 정부 인사, 광복회원 등 300여 명이 참석하고 약 55분간 진행된다. 주제는 '독립을 향한 헌신, 향기로 돌아오다'이다.

김구 선생이 삼의사 묘역을 조성할 때 직접 쓴 휘호 '유방백세(遺芳百世·꽃다운 향기가 백대에 걸쳐 흐른다)'에서 따왔다. 식에서는 배우 정애리가 편지 '고국으로 돌아오신 아버지께'를 낭독한다. 유해는 같은 날 오후 3시 30분 국립대전현충원 국외 유해봉환 독립유공자 묘역에 안장된다.

올해는 국외 안장 독립유공자 유해봉환 80주년이다. 봉환은 1946년 백범 김구가 일본에서 순국한 윤봉길·이봉창·백정기 '삼의사'의 유해를 효창공원으로 모셔 오면서 시작됐다. 이후 정부는 노백린·박은식·신규식(중국), 서재필(미국), 홍범도(카자흐스탄), 이의경(독일) 등 14개국에서 156위를 모셔 왔다. 이번 두 위를 더하면 15개국 158위가 된다.

호시한 지사. 서울 교남동 출신으로 미국 유학 중 샌프란시스코 의거(1908) 때 한인공동회에 참여했고, 1927~1945년 광복군후원금 등 독립자금을 여러 차례 냈다. 1956년 로스앤젤레스에서 숨졌으며 2021년 건국훈장 애족장이 추서됐다. 유해는 오는 16일 국립대전현충원에 안장된다. [사진= 국가보훈부] 2026.11.13 gomsi@newspim.com

호시한 지사는 서울 교남동 출신이다. 미국 유학 중이던 1908년 3월 장인환·전명운 의사의 샌프란시스코 의거 때 한인공동회에 참여했다. 1914년에는 헤이스팅스 한인소년병학교를 재정적으로 돕기 위해 유지단을 조직했다. 1919년 5월 국내에서 군자금 모금을 계획하다 일제에 체포됐다. 1920년 6월 함흥지방법원 원산지청에서 징역 3개월을 선고받았지만 항소해 7월 2일 경성복심법원에서 무죄 판결을 받았다.

1927년부터 1945년까지 광복군후원금과 군사운동금 등을 여러 차례 냈고, 1940년에는 루스벨트 미국 대통령에게 편지와 함께 100달러를 헌납했다. 1956년 로스앤젤레스에서 숨져 로즈데일 묘지에 묻혔다. 정부는 2021년 건국훈장 애족장을 추서했다.

함경북도 종성 출신인 이괄 지사는 1903년 가족과 함께 만주로 이주했다. 1919년부터 러시아 지역 한인 단체에서 활동했고, 1921년 고려공산당 중앙감사위원과 고려공산청년회 중앙총국 위원을 지냈다. 같은 해 9월 중국 만저우리에서 중국 관헌에 체포돼 하얼빈 일본총영사관으로 넘겨졌다. 이후 한반도로 압송돼 8개월간 구금됐다. 석방 뒤에는 하바롭스크에서 발간되던 한글 신문 '선봉'의 주필과 사장을 지냈다.

이괄 지사. 함경북도 종성 출신으로 한글 신문 '선봉'의 주필과 사장을 지냈다. 1937년 고려인 강제이주 때 우즈베키스탄으로 끌려가 1963년 타슈켄트주 콜호스에서 숨졌으며, 2009년 건국포장이 추서됐다. 우즈베키스탄에 안장된 독립유공자의 유해가 봉환되는 것은 이번이 처음이다. [사진= 국가보훈부] 2026.11.13 gomsi@newspim.com

1937년 10월 고려인 강제이주 때 우즈베키스탄으로 끌려갔고, 타슈켄트주 중치르치크 구역의 '셰베르늬 마약(북쪽 등대)' 콜호스에서 작업반장으로 일하다 1963년 숨졌다. 정부는 2009년 건국포장을 추서했다. 보훈부는 2024년 유족 면담과 현지 조사로 묘소를 확인했고, 올해 7월 유족에게서 봉환 의사를 최종 확인했다.

권오을 장관은 "이역만리 타국에 잠들어 계신 독립유공자의 유해를 마지막 한 분까지 조국의 품으로 모시는 일에 성심을 다하겠다"고 했다.

보훈부가 파악한 국외 안장 독립유공자 묘소는 중국·미국·카자흐스탄 등 10개국 240여 위다.

국가보훈부가 공개한 국외 안장 독립유공자 유해봉환 주제 이미지 '독립을 향한 헌신, 향기로 돌아오다'. 태극기를 덮은 소관 너머로 비행기 창밖에 가을빛 서울 풍경이 펼쳐진다. 주제는 김구 선생이 삼의사 묘역을 조성할 때 쓴 휘호 '유방백세(遺芳百世)'에서 따왔다. 호시한·이괄 지사의 유해 봉환식은 16일 서울 서대문구 3·1독립선언기념탑에서 열린다. [사진= 국가보훈부] 2026.11.13 gomsi@newspim.com

gomsi@newspim.com