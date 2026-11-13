전 연인 스토킹하다 끝내 살해…60대 남성 구속 송치

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범행도구 미리 준비해 주거지로 유인...보복살인으로 혐의 변경

피해자 주거지·직장 등 17차례 찾아가…스토킹 혐의 추가

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 스토킹 신고에 앙심을 품고 70대 전 연인을 살해한 60대 남성이 구속된 상태로 송치됐다. 경찰은 피의자가 범행 도구를 미리 준비하고 피해자를 자신의 주거지로 유인한 점 등을 토대로 계획적 범행으로 판단했다.

13일 서울 은평경찰서는 60대 남성 A씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 보복살인 혐의 등으로 구속 송치했다고 밝혔다.

서울 은평경찰서 전경. [사진=나병주 기자]

A씨는 지난 4일 낮 12시 2분쯤 70대 여성 B씨를 자신의 주거지로 유인한 뒤 주먹과 아령으로 얼굴 등을 때리고 목을 졸라 살해한 혐의를 받는다. 범행 과정에서 B씨의 휴대전화 1대를 파손한 혐의도 있다.

경찰 조사 결과 A씨는 B씨의 스토킹 신고로 수사와 재판을 받게 되자 앙심을 품고 범행을 저지른 것으로 파악됐다. A씨는 범행에 앞서 아령 등 도구를 미리 준비한 것으로 조사됐다.

A씨는 경찰 조사에서 말다툼 도중 우발적으로 범행을 저질렀다는 취지로 주장했다. 그러나 경찰은 A씨의 행적과 범행 도구 사전 준비 여부, 관련자 진술 등을 종합해 계획적인 살인으로 판단했다. 이에 따라 기존 살인 혐의를 보복살인 혐의로 변경했다.

앞서 B씨는 지난 7월 18일 A씨를 스토킹 혐의로 신고했다. 서울 마포경찰서는 이틀 뒤 A씨에 대한 구속영장을 신청했으나 청구되지 않았다. 이후 A씨는 잠정조치에 따라 지난 7월 23일부터 8월 22일까지 구치소에 유치됐다.

A씨는 구치소에서 나온 뒤 위치추적 전자장치를 부착했으나 해당 조치는 지난달 22일 종료됐다. A씨는 전자장치 부착이 종료된 지 13일 만에 B씨를 살해한 것으로 조사됐다.

경찰은 수사를 통해 A씨의 추가 스토킹 범행도 확인했다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 추적 등을 통해 A씨가 지난달 23일부터 이달 4일까지 피해자의 의사에 반해 주거지와 직장 등을 총 17차례 찾아가거나 주변을 배회한 사실을 밝혀냈다.

앞서 경찰은 지난 5일 오전 6시 40분쯤 B씨 아들의 실종신고를 접수하고 수색에 나섰다. 이후 A씨의 주거지에서 숨진 B씨를 발견하고 현장에 있던 A씨를 현행범 체포했다.

은평경찰서 관계자는 "공소청과 적극 협력해 국민의 생명을 위협하는 강력범죄에 엄정히 대응하는 한편 피해자 유족 보호와 지원에도 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

lahbj11@newspim.com