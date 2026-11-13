디에스엠, 외부 IP 결합형 사업모델 검증

AI 핵심 요약beta
- 디에스엠은 13일 외부 IP 결합으로 매출을 늘리는 모델을 검증했다고 밝혔다
- 81파크는 8개월간 KBO IP를 기존 액티비티에 결합한 프로그램을 운영했다
- 디에스엠은 소프트웨어와 IP 협업으로 재방문과 추가 매출을 확대할 계획이다
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어트랙션 증설 없이 소프트웨어로 구현
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디에스엠(DSM)이 어트랙션 증설 없이 외부 IP를 결합해 매출을 늘리는 사업모델을 검증했다고 13일 밝혔다.
회사가 운영하는 '9.81파크'에서 한국야구위원회(KBO)와 진행한 공식 협업 프로그램 '내 꿈은 KBO 981리그 응원단장'이 3월부터 8개월여간 운영된 뒤 지난 12일 종료됐다.
이 프로그램은 기존 액티비티에 KBO IP를 얹는 방식으로 진행됐다. 이용객이 응원 구단을 선택해 액티비티를 즐기면 플레이 기록이 '981리그' 구단 승률에 실시간 반영되는 구조로, 별도 어트랙션 건설 없이 소프트웨어 설계만으로 구현했다.
회사에 따르면 이는 9.81파크의 기존 운영 모델과 맞닿아 있다. 디에스엠은 이용자 주행 데이터를 수집해 콘텐츠에 반영하는 방식으로 지난해 10차례 소프트웨어 업데이트를 진행했다.
시설 노후화에 따른 재투자 부담이 큰 전통 테마파크와 달리, 콘텐츠 갱신만으로 재방문을 유도하는 구조를 갖춘 것이다. 여기에 외부 IP 결합이 더해지면서 패키지와 연계 F&B 등 시설 이용료 외 추가 매출원도 확보했다.
시장 규모 측면에서도 유효성이 확인됐다. KBO리그는 올해 684경기 만에 1200만 관중을 돌파하며 2년 연속 1200만 관중을 기록했다. 국내 최대 스포츠 팬덤을 오프라인 레저 소비로 연결하는 경로를 확보한 것이다.
디에스엠 관계자는 "KBO 협업은 대규모 투자 없이 외부 팬덤을 파크로 끌어들일 수 있다는 것을 확인한 사례"라며 "내년 봄 개장하는 9.81 인천공항에서도 다양한 IP와의 협업을 통해 고객층을 넓히고 콘텐츠 기반 매출을 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com