엘케이켐, 3분기 누적 매출 216억·영업익 50억원

AI 핵심 요약beta
- 엘케이켐은 13일 3분기 누적 매출 216억원을 기록했다
- DIS 공급 확대와 신규 고유전율 소재 매출이 성장을 견인했다
- 엘케이켐은 당진 제3공장 설립과 차세대 소재 사업을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 프리커서 소재 전문 기업 엘케이켐이 올해 3분기 누적 매출액 216억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 46.9% 성장한 수치다. 영업이익은 50억원으로 32.1%, 당기순이익은 39억원으로 28.6% 각각 증가했다.
회사에 따르면 이번 성장은 주력 제품인 DIS(디스) 공급 확대와 몰리브데넘 프리커서, 이트륨 리간드 등 신규 고유전율(High-k) 제품군의 매출 발생이 견인했다. 지난 5월 체결한 약 212억원 규모의 DIS 단일공급계약 이후 공급 물량이 꾸준히 증가하고 있다.
신규 제품군에서도 매출이 발생하면서 제품 포트폴리오 다변화가 진행 중이다. 3분기 단독 기준으로는 매출액 79억원(전년 동기 대비 41.7% 증가), 영업이익 20억원(27.7% 증가)을 기록했다. 사업 확대에 따른 인력 충원과 신규 제품 대응으로 운영비가 증가했음에도 효율적인 비용 관리와 운영 체계 개선을 통해 수익성을 개선했다.
엘케이켐은 충남 당진에 제3공장 설립을 추진 중이다. 신규 생산 거점을 확보해 생산능력을 확대하고 기존 주력 제품의 공급 확대와 신규 소재 양산에 대응할 계획이다.
차세대 소재 분야로도 사업 영역을 확대하고 있다. 최근 한국화학연구원과 실리콘-페로브스카이트 탠덤 태양전지용 소재 기술이전 계약을 체결했다. 차세대 태양광 핵심 소재의 기술 경쟁력 확보와 사업화를 추진할 방침이다.
엘케이켐 이창엽 대표이사는 "기존 반도체 소재 사업의 안정적인 성장과 신규 제품군의 시장 확대를 통해 사업 경쟁력을 강화하고 있다"며 "생산 인프라 확충과 차세대 소재 기술 확보를 위한 투자를 이어가며 첨단 소재 산업의 변화에 선제적으로 대응하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com