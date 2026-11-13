KBI메탈, 3분기 누적 영업이익 308억원..."역대 최대 실적"

AI 핵심 요약beta
- KBI메탈은 13일 3분기 누적 영업이익 308억원을 기록했다
- 누적 매출액은 7787억원으로 전년 동기보다 33% 증가했다
- 구리값 상승과 종속회사 개선으로 누적 실적이 연간 실적을 넘어섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= KBI메탈이 올해 3분기 누적 연결기준 영업이익 308억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 63억원 대비 390% 증가한 수치다.
같은 기간 누적 매출액은 7,787억원으로 전년 동기 대비 33% 증가했다. 분기순이익은 300억원으로 전년 동기 36억원 손실에서 흑자로 전환했고, 지배기업 소유주지분 순이익도 243억원을 기록했다.
회사에 따르면 3분기 누적 실적만으로 지난해 연간 실적을 이미 초과했다. 누적 매출은 지난해 연간 매출 7586억원을, 누적 영업이익은 지난해 연간 영업이익 243억원을 각각 상회했다. 누적 매출총이익은 575억원으로 전년 동기 대비 262% 증가했으며, 영업이익률은 4%로 전년 동기 1%보다 3%포인트 높아졌다.
실적 호조의 배경은 구리 시세 상승에 따른 판매단가 반영과 KBI코스모링크 등 종속회사의 실적 개선이다. KBI메탈은 변압기 제조사 KBI일렉트릭을 인수해 동선 소재에서 전선, 변압기로 이어지는 전력망 밸류체인을 구축했다.
회사 관계자는 "설비투자를 통해 생산능력 확대와 기술·품질 경쟁력 강화를 추진 중"이라며 "전력망 밸류체인을 기반으로 실적 개선에 힘쓰겠다"고 말했다. 회사는 AI 데이터센터와 노후 전력망 교체에 따른 전력 인프라 수요 확대에 맞춰 사업을 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com