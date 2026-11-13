두나무 FDI팀 김대현 연구원, 사이버치안대상 경찰청장 감사장 수상

AI 핵심 요약beta
- 김대현 두나무 연구원이 13일 경찰청장 감사장을 받았다
- 김 연구원은 디지털자산 범죄 대응과 수사기관 지원에 기여했다
- 디지털자산 추적 기술 공유와 수사기관 교육에도 힘썼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무의 FDI팀 김대현 연구원이 디지털자산 관련 범죄 대응과 수사기관 지원에 기여한 공로로 경찰청장 감사장을 받았다.
두나무는 김대현 연구원이 '2026 사이버치안대상'에서 경찰청장 감사장을 수상했다고 13일 밝혔다.
이번 수상은 김 연구원이 디지털자산 관련 범죄 대응 기술과 전문 지식을 공유하고 수사기관의 범죄 수사 지원 및 교육 활동에 기여한 공로를 인정받은 결과다. 지난 6일 경찰청이 주최한 사이버치안대상 시상식은 사이버치안 발전에 기여한 유공자들의 공적을 기리기 위해 마련됐다.
김 연구원은 두나무 FDI팀 소속으로 디지털자산 관련 범죄 대응을 위한 기술적 전문성을 바탕으로 수사 지원과 교육 활동을 수행해 왔다. 특히 디지털자산 흐름 추적에 필요한 기술과 전문 지식을 공유하며 수사기관의 대응 역량을 높이는 데 기여했다.
디지털자산을 악용한 범죄가 복잡하고 다양해지면서 관련 기술에 대한 이해와 전문적인 수사 역량의 중요성도 커지고 있다. 이에 경찰청은 민간 기업과 기술 교류 및 협력을 이어가며 사이버 범죄 대응 역량을 강화하고 있다.
peterbreak22@newspim.com