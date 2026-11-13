양천신월동·중랑중화동 일대 모아주택·모아타운 심의 통과…2741가구 공급

모아주택 5곳-모아타운 1곳 등 총 2741가구 공급

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 양천구 신월동과 중랑구 중화동 일대 모아주택·모아타운이 서울시 통합심의를 통과했다. 이들 모아주택·모아타운에서는 총 2741가구가 공급될 예정이다.

13일 서울시에 따르면 지난 12일 열린 제3차 소규모주택정비 통합심의 본위원회는 양천구 신월동, 중랑구 중화동 일대 등 5곳의 모아주택 사업시행계획안과 중랑구 중화동 313-23 모아타운 관리계획안을 수정 의결하거나 조건부 가결했다.

서울시청 전경 [뉴스핌DB]

양천구 신월동 144-20 일대 가로주택정비사업 A1구역은 노후도가 80.6%에 달하는 저층 주거지다. 김포공항 비행안전구역에 포함돼 고도제한이 있었으나 제3종일반주거지역으로 용도지역이 상향됐다. 최고 13층, 상한 용적률 300% 이하 규모로 계획됐다. 임대 60가구를 포함한 총 354가구 규모 단지로 공급될 예정이다. 오는 2028년 착공이 목표다. 심의 과정에서 기존 도로를 확폭하고 단지 내 경로당, 어린이집을 계획해 주민 생활환경 개선 대책도 담았다.

중랑구 중화동 329-38 일대 모아타운은 사업성 보정계수를 적용했다. 4개 모아주택의 공급 규모를 기존보다 75가구 늘어난 총 2387가구로 변경했다. 대상지는 서울지하철 7호선 중화역과 인접한 곳으로 노후도가 77.3% 수준이다. 이번 심의에서는 계획 과정에서 기존 고시된 모아타운에서 2-4구역과 2-6구역을 분리했다. 인접 주민들의 편입 요청에 따라 두 구역을 기존 관리지역에서 제척했다. 이후 편입 요청 부지를 더해 '중화동 313-23 일대 모아타운'으로 별도 관리계획을 수립한다.

별도 계획을 수립한 중화동 313-23 일대 모아타운은 1021가구 규모의 공동주택 단지로 조성된다. 대상지는 노후 저층 주거지 밀집 지역으로 노후도가 73.9%에 달한다. 인근 다른 모아타운과 맞닿아 있어 주변 정비사업과의 연계가 필요한 지역이다.

서울시는 주민 편입 요청을 반영하면서도 관리지역 면적 기준을 준수할 예정이다. 모아타운은 대규모 재개발이 어려운 노후 저층 주거지를 하나의 구역으로 묶어 정비하는 소규모 정비 방식이다. 대규모 재개발보다 절차가 간소하고 사업 기간이 짧다.

명노준 서울시 주택실장은 "심의에서 사업성 보정계수를 적용해 모아주택의 사업성을 높이고 사업 속도를 높였다"며 "앞으로도 규제를 개선하고 지역 특성에 맞는 모아주택·모아타운 사업이 추진될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

donglee@newspim.com