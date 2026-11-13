한컴위드, 3분기 영업익 94억원…한컴 편입에 6배 증가

AI 핵심 요약beta
- 한컴위드는 13일 3분기 매출 1288억원과 영업이익 94억원을 기록했다고 밝혔다.
- 영업이익은 한컴 연결 편입으로 전년보다 크게 늘었지만 매출은 금 유통 감소로 줄었다.
- 한컴라이프케어는 국방 사업에 힘입어 매출 309억원과 영업이익 34억원을 기록했다.
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한컴라이프케어 실적 연결 반영…AI 인증·양자암호 사업 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 한컴위드가 올해 3분기 연결 기준 매출 1288억원, 영업이익 94억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 14.4% 감소했지만 영업이익은 지난해 16억원에서 6배 가까이 늘었다.
영업이익 증가는 한컴의 연결 종속회사 편입에 따른 영향이다. 한컴위드는 올해 한컴 지분을 31.2%까지 확대하고 3분기부터 연결 실적에 반영했다. 이에 따라 한컴 자회사인 한컴라이프케어의 실적도 포함됐다.
매출 감소는 국제 금값 조정으로 자회사 한컴금거래소의 실물 금 유통 물량이 줄어든 데 따른 것으로 풀이된다. 한컴 편입 과정에서 기존 보유 지분을 재평가하며 발생한 회계상 손실도 당기순이익에 반영됐다.
한컴라이프케어는 3분기 매출 309억원, 영업이익 34억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 31% 증가했다. 차세대 방독면 'K5' 납품과 지상레이저표적지시기(GLTD) 공급 등 국방 사업이 실적을 견인했다.
한컴위드는 인공지능(AI) 기반 딥페이크 탐지·인증 기술과 양자내성암호(PQC) 사업도 확대하고 있다. 금융권과 공공기관을 대상으로 지속인증 솔루션을 공급하고, 공공·금융·국방 분야에 양자내성암호 기술을 적용하고 있다.
송상엽 한컴위드 대표는 "3분기는 한컴 편입으로 그룹 성과가 한컴위드 실적에 반영되기 시작한 분기"라며 "AI 인증과 양자내성암호 등 자체 사업에서도 성과를 내 수익 구조를 더 단단히 다지겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com