비트코인 7만달러 하회…금리 상승 우려에 암호화폐 매도세 가속

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고유가·인플레이션에 연준 추가 금리 인상 우려 확산

24시간 암호화폐 선물 포지션 13억달러 이상 청산…비트코인만 6억7700만달러

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 비트코인이 7만달러 아래로 떨어지고 이더리움도 2000달러 선을 내주는 등 암호화폐 시장의 매도세가 가팔라지고 있다. 가격 급락으로 레버리지 선물 포지션의 대규모 강제 청산까지 발생하면서 시장 전반의 하락 압력이 커졌다.

13일 블룸버그통신에 따르면 비트코인은 이날 장중 최대 2.2% 하락해 7만달러 선을 밑돌았다. 이는 지난 8월 20일 이후 가장 낮은 수준이다. 이후 낙폭을 일부 만회해 싱가포르 시간 오전 11시 기준 약 7만200달러에 거래됐다.

하락 과정에서 암호화폐 시장 전반으로 매도세가 확산됐으며, 레버리지를 활용한 선물 투자 포지션에서도 대규모 청산이 발생했다.

아시아 증시가 상승했음에도 암호화폐 시장은 약세를 보였다. 한국과 대만 증시 강세에 힘입어 MSCI 아시아태평양 지수가 1% 상승하는 등 투자자들이 기술주로 돌아왔지만, 미 국채 금리는 인플레이션 우려 속에 전날 기록한 고점 부근을 유지했다.

시가총액 2위 암호화폐인 이더리움은 8월 이후 처음으로 2000달러 아래로 떨어졌다. 리플(XRP)은 1달러에 근접했고, 솔라나(SOL)는 80달러를 밑돌았다. GT와 스택스(Stacks), 모네로(XMR) 등 일부 중소형 암호화폐도 7% 넘게 하락했다.

◆ 고유가·인플레이션에 연준 추가 금리 인상 우려

최근 비트코인 약세는 암호화폐 시장에 가해지는 여러 악재가 겹친 결과로 풀이된다.

국제유가 상승과 높은 인플레이션이 미국의 물가 압력을 키우면서 연준의 추가 금리 인상 가능성에 대한 시장의 경계감이 커졌다. 금리가 상승하면 이자 수익을 제공하지 않는 비트코인 등 암호화폐의 상대적 투자 매력이 약해질 수 있다.

미국 정치권의 변화 가능성도 부담 요인으로 거론된다. 중간선거 이후 민주당이 내년 미 상·하원 양원을 모두 장악할 것이라는 전망이 확산하면서 암호화폐 산업에 대한 규제와 감독이 강화될 수 있다는 우려가 커졌다.

기관투자자들의 매도 움직임도 비트코인 가격에 하방 압력을 가하고 있다.

블룸버그에 따르면 지난달 30일부터 이달 11일까지 미국 증시에 상장된 현물 비트코인 ETF에서는 25억달러가 넘는 자금이 순유출됐다. 기관투자자들이 최근 2주간 암호화폐 투자에서 발을 빼는 흐름이 이어진 것이다.

◆ 24시간 선물 포지션 13억달러 이상 강제 청산

암호화폐 가격 급락은 레버리지 투자자들의 대규모 청산으로 이어졌다.

암호화폐 데이터 제공업체 코인글래스(Coinglass)에 따르면 지난 24시간 동안 거래소에서 청산된 암호화폐 선물 포지션 규모는 13억달러를 넘어섰다.

이 가운데 비트코인 관련 청산 규모가 6억7700만달러로 가장 큰 비중을 차지했다.

가격 하락으로 레버리지 포지션이 강제 청산되고, 이 과정에서 추가 매도 압력이 발생하면서 암호화폐 시장의 변동성이 확대된 것으로 풀이된다.

비트코인 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com