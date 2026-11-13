[종합] 경산 골판지 공장 화재 11시간30여분만에 진화...인명피해 없어

AI 핵심 요약beta
- 12일 경산 골판지 공장에서 화재가 발생해 13일 완전히 진화했다
- 소방당국은 대응 1단계를 발령하고 굴삭기 등을 투입해 밤샘 진화했다
- 창고 2동과 인접 공장 일부, 지게차 등이 소실됐으며 인명 피해는 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경산=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경산의 한 골판지 공장에서 화재가 발생해 소방당국이 밤새 화재를 진압, 발화 11시간 30여 분 만에 진화했다. 다행히 인명 피해는 없었다.
13일 경북소방본부에 따르면 전날 오후 8시 1분쯤 경산시 진량읍 선화리의 한 골판지 공장에서 불이 났다.
신고를 받은 소방당국은 대응 1단계를 발령하고 연소 확대와 조기 진화에 주력해 발화 2시간 40여 분 만인 이날 10시 44분쯤 큰 불길을 잡았다.
소방당국은 굴삭기 등 장비를 투입하고 밤샘 진화에 들어가 발화 11시간 30여 분 만인 13일 오전 7시 35분쯤 완전히 진화했다.
이 불로 658평 규모 공장 철골조 창고 2동이 전소되고 인접 공장 철골 구조 벽면 10평 가량이 탔다. 또 지게차 1대와 골판지 등 물품이 소실됐다.
소방과 경찰은 전기적 요인에 의한 발화로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com