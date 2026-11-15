두산에너빌리티, AI 발전설비 운영기술 공유 교류회 개최

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티가 12~13일 창원 본사에서 발전운영기술교류회를 개최했다
- 두산에너빌리티는 발전사·전문가들과 AI 기반 설비 운영·정비 기술을 공유했다
- 두산에너빌리티는 예측진단·AI 비파괴검사 등 디지털 서비스 협력을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 두산에너빌리티가 인공지능(AI)을 활용한 발전설비 운영∙정비 기술과 사업 현황을 국내 발전사 고객들과 공유하며 협력 강화에 나섰다.
두산에너빌리티가 12~13일 경남 창원 본사에서 국내 주요 발전사와 산학 전문가 100여명을 초청해 '2026 발전운영기술교류회'를 개최했다고 15일 밝혔다.
회사는 이번 행사에서 AI을 활용한 발전설비 운영·정비 기술을 중심으로 정보를 공유했다. 복합발전 사업 현황과 공급 대응 전략, AI 기반 원격감시·진단 기술, 미세균열 탐지 기술, 발전 분야 AI 데이터 구축 및 활용 사례 등이 소개됐다.
두산에너빌리티는 자체 개발한 예측진단 솔루션 'PreVision(조기경보)'과 AI 비파괴검사, 발전설비 기술자료를 활용한 운영·정비 지원 기술 등 개발·적용 사례를 공유했다. 발전설비 운전 데이터를 분석해 이상 징후를 조기에 감지하는 예측정비 기술과 AI 기반 비파괴검사를 통해 설비의 안정적인 운영과 정비 효율 향상을 지원하고 있다.
이 교류회는 2022년부터 매년 개최되고 있다. 13일에는 참석자들이 두산에너빌리티 가스터빈 공장과 자체 개발한 발전설비 제어시스템 '가디언(GUARDIAN)'의 시험·교육센터를 견학했다.
손승우 두산에너빌리티 파워서비스 BG장은 "발전설비 제작과 정비 경험에 운전 데이터와 AI 기술을 접목하는 것이 중요해지고 있다"며 "고객들의 현장 경험과 기술 수요를 지속적으로 공유하고, 이를 바탕으로 발전설비의 안정적인 운영을 지원하는 디지털 서비스 기술을 고도화해 나가겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com