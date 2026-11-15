제주항공, 한강공원에 희귀식물 10그루 식재...생물다양성 보전 활동

AI 핵심 요약beta
- 제주항공이 14일 임직원·가족과 잠실한강공원 생태회복 활동을 진행했다
- 제주항공은 1200㎡ 공간에 희귀식물 모감주나무 10그루를 식재했다
- 이번 식재로 연간 약 70kg의 이산화탄소 흡수 효과가 기대된다
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 제주항공이 임직원과 가족들이 함께 참여하는 도심 생태계 회복 활동을 진행했다.
제주항공이 14일 서울 송파구 잠실한강공원에서 환경실천연합회와 제주항공 임직원 및 가족들이 함께하는 도심 속 생태계 회복 프로젝트 '제주항공 ESG 생물다양성 보전 활동'을 진행했다고 15일 밝혔다.
환경실천연합회와 협력해 진행한 이번 활동에서는 1200㎡ 규모의 공간에 산림청이 지정한 희귀식물인 모감주나무 10그루를 식재했다.
모감주나무 1그루는 연간 약 7kg의 이산화탄소를 흡수한다. 이번 식재로 연간 약 70kg의 이산화탄소 흡수 효과를 기대할 수 있다.
제주항공 관계자는 "생물다양성 보전은 기업의 지속가능성을 위한 중요한 활동 중 하나"라며 "앞으로도 지역사회 및 전문기관과의 협력을 통해 환경경영 범위를 확대하며 생물다양성 관리체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.
제주항공은 2018년부터 제주도 해양환경 보호 활동을 지속해왔다. 2021년에는 생물다양성 재단과 제주 남방큰돌고래 보호를 위한 협약을 체결했으며, 해양환경 보호 캠페인과 자원순환 활동으로 범위를 확대했다. 올해는 '기업과 생물다양성 플랫폼(BNBP)'에 가입해 생물다양성 관리체계를 강화하고 있다.