KT텔레캅, 창립 20주년 맞아 AI 기반 케어사업 확대

AI 핵심 요약beta
- KT텔레캅은 15일 창립 20주년 기념행사를 열고 사업 전환을 선언했다.
- KT텔레캅은 AI와 케어 기술을 접목해 지능형 보안 체계를 고도화한다.
- KT텔레캅은 어르신 케어 등 신성장 사업과 고객 감사 이벤트를 확대한다.
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18일 까지 '생일주간 고객 감사 이벤트' 실시
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = KT그룹의 보안전문기업 KT텔레캅이 창립 20주년을 맞아 전통적인 물리보안에서 벗어나 고객의 일상을 케어하는 기업으로 사업 방향을 전환한다.
KT텔레캅은 임직원이 참석한 가운데 '스무살 생일파티'를 주제로 20주년 기념행사를 진행했다고 15일 밝혔다. 이번 행사는 노사 공동 축하인사를 시작으로 20주년 케이크 커팅식, 임직원 소통 다과회 등 지난 20년간 회사의 성장을 함께 이끌어온 임직원들의 노고를 격려하고 친근한 소통을 다지는 자리로 마련됐다.
지난 20년간 축적한 보안 노하우에 인공지능(AI)과 케어 기술을 접목해 지능형 관제·출동 체계를 고도화할 계획이다. 지자체 및 정부기관과 연계한 어르신 케어 등 신성장 사업도 확대한다.
이를 위해 'AX 보안기업'으로의 성장을 비전으로 제시했다. 서영수 KT텔레캅 대표는 "앞으로도 단순한 첨단 보안을 넘어, AI 기술로 고객의 삶 전반에 안심과 편의를 더하는 AX 보안기업으로서 새로운 20년의 미래를 열어가겠다"고 강조했다.
회사는 20주년의 기쁨을 고객과 나누기 위해 11월 11일부터 18일까지를 '생일주간'으로 지정했다. 이 기간에 상담을 신청한 뒤 11월 내 서비스를 시작한 고객에게 2만원 상당의 커피 모바일 상품권을 제공한다. 기존 고객을 대상으로는 감사 이벤트와 백화점 상품권 증정도 진행할 예정이다.