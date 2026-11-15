HS효성첨단소재, 한국PR대상 최우수상...장애인 사이클 지원 프로그램

장애인 사이클 선수 지원 앰배서더 프로그램 높은 평가

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = HS효성첨단소재가 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수 후원과 기술 기반의 사회공헌 등 진정성 있는 PR 활동을 펼친 끝에 국내 대표 PR 시상식에서 최우수상을 수상했다.

HS효성첨단소재는 13일 서울 잠실 소피텔에서 열린 '2026 PR인의 날 및 한국PR대상 시상식'에서 기업 마케팅 PR 부문 최우수상을 받았다고 15일 밝혔.

한국PR협회가 주관하는 한국PR대상은 국내 최고 권위의 PR 시상식이다. 이번 수상은 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수를 지원한 앰배서더 프로그램 '한계를 넘어, 가치 또 같이'가 높은 평가를 받은 결과다.

교통사고로 한 다리를 잃은 박 선수는 현재 사이클 선수로 활동 중이다. HS효성첨단소재는 전북대학교병원 탄소소재의료기기개발지원센터와 협력해 박 선수를 위한 탄소섬유 의족을 제작했다. 기존 금속 소재보다 훨씬 가벼운 탄소섬유 의족을 착용한 박 선수는 아시아트랙선수권에서 5관왕을 달성했고, 2026 아이치·나고야 패러게임 3000m 개인추발 종목에서 은메달을 획득했다.

지난 13일 HS효성첨단소재가 서울 잠실 소피텔 앰배서더 그랜드볼룸에서 열린 '2026 PR인의 날 및 한국PR대상 시상식'에서 기업 마케팅 PR(B2B) 부문 최우수상을 수상했다. [사진=HS효성첨단소재]

회사는 박 선수가 하루 만에 한라산, 천성산, 지리산 정상을 오르는 '쓰리픽스 챌린지' 완주 과정을 영상으로 제작했다. 캠페인 영상 9편의 누적 조회수는 약 200만 회, 언론 보도는 210건에 달했다. 200여 명의 임직원이 참여한 소통 프로그램과 북콘서트, SNS, 유튜브 등 다양한 채널을 통해 박 선수의 도전과 기업의 기술이 전하는 가치를 알렸다.

HS효성첨단소재는 교통사고를 딛고 사이클 국가대표가 된 박찬종 선수를 위해 회사 차원의 지원을 결정하고 프로젝트팀을 구성했다. 프로젝트팀은 전북대학교병원 탄소소재의료기기개발지원센터 재활 의료진과 협력해 박 선수에게 탄소섬유 소재의 첨단 의족을 만들어 줬다. 박 선수는 기존 금속 소재 대비 획기적으로 가벼워진 탄소섬유 의족을 착용하고 경기에 나섰다.

박찬용 HS효성첨단소재 브랜드팀장은 "이번 수상은 차가운 B2B 소재 기술에 따뜻한 감성을 더해 HS효성이 지향하는 '가치 또 같이'의 정신을 대중과 진정성 있게 나눈 결실"이라며 "앞으로도 혁신적인 기술력과 감동이 있는 스토리를 바탕으로 사회적 가치를 창출하고, 고객의 삶에 한 발 더 가까이 다가가는 브랜드가 되겠다"고 말했다.

raul1649@newspim.com