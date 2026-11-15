11번가, 소통어워즈에서 소셜미디어·디지털콘텐츠 대상

AI 핵심 요약beta
- 11번가는 13일 대한민국소통어워즈 2개 부문 대상을 수상했다
- 11번가는 소셜미디어 운영과 유튜브 캠페인 성과를 인정받았다
- 유튜브 캠페인은 누적 조회수 약 700만회와 참여 7000건을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
다양한 기획으로 인스타그램 소통·유튜브 캠페인 영상 700만 조회수
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 11번가가 디지털 콘텐츠 기획력과 고객 소통 역량을 높이 평가받으며 '제19회 대한민국소통어워즈' 2개 부문에서 대상을 수상했다
11번가는 지난 13일 한국프레스센터에서 열린 대한민국소통어워즈에서 소셜미디어 운영 성과를 인정받아 '대한민국소셜미디어대상' 유통·쇼핑 부문 대상을, 유튜브 캠페인 영상으로 '대한민국디지털콘텐츠대상' 광고콘텐츠 부문 대상을 차지했다고 15일 밝혔다.
대한민국소통어워즈는 한국인터넷소통협회가 주최하고 과학기술정보통신부가 후원하는 국내 최초의 소셜미디어 시상 제도다.
11번가는 인스타그램을 통해 매월 '월간 십일절' 프로모션을 소개하고 있다. 생성형 인공지능(AI)를 활용해 상품과 쇼핑 혜택을 판타지적 세계관으로 재해석한 콘텐츠를 제작했으며, 고객의 선물 사연을 AI 영상으로 만드는 '설 선물 자랑대회' 등을 통해 고객이 직접 참여하는 소통 방식을 선보였다.
지난 5월 공개한 유튜브 캠페인 영상 '눈을 뗄 수 없는 그랜드십일절'은 뉴턴, 아르키메데스, 갈릴레오 등 역사적 인물들의 이야기를 재치있게 비틀어 제작됐다. 위대한 발견의 순간에도 특가 혜택에 시선을 빼앗긴다는 반전 스토리로 유튜브 누적 조회수 약 700만회를 기록했으며, '눈 이모지'를 활용한 이벤트로 약 7000건의 고객 참여를 이끌어냈다.
고광일 11번가 영업그룹장은 "이번 수상으로 고객의 관심과 자발적인 참여를 이끌어내는 11번가의 디지털 소통 역량을 인정받았다"며 "앞으로도 소셜미디어와 디지털 콘텐츠를 11번가의 브랜드와 쇼핑 혜택을 고객에게 효과적으로 전달하는 핵심 커뮤니케이션 자산으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com