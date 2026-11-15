현대홈쇼핑, 업계 최초 100% AI 방송 도입...16일 첫 방송

AI 핵심 요약beta
- 현대홈쇼핑은 15일 AI가 방송 전체를 구현하는 AI-REAL을 도입했다
- AI-REAL은 쇼호스트와 촬영 없이 목소리와 화면을 생성하는 시스템이다
- 현대홈쇼핑은 농·축·수산물 중심으로 AI 방송을 월 1회 이상 편성한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
실물 방송 한계 넘어 직관적 정보 제공
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 현대홈쇼핑이 방송 전체를 인공지능(AI)으로 구현한 'AI-REAL'을 이달부터 본격 도입한다.
현대홈쇼핑은 데이터홈쇼핑 채널 '현대홈쇼핑 플러스샵'에 이달부터 100% AI 방송인 AI-REAL을 본격 도입한다고 15일 밝혔다. 첫 정규 방송은 오는 16일 오후 3시 20분 '제주 하트 골드키위' 방송이다.
AI-REAL은 쇼호스트나 카메라 촬영 없이 AI가 목소리와 화면을 모두 생성하는 방송 시스템이다. 홈쇼핑 업계에서 일부 장면이나 쇼호스트를 AI로 대체한 경우는 있었지만, 방송 전체를 AI로 구현한 것은 현대홈쇼핑이 처음이다. 데이터홈쇼핑 채널 '현대홈쇼핑 플러스샵'에 이 시스템을 적용한다.
산지 토양 상태나 유통 과정 등을 별도 촬영이나 소품 없이 AI 기술로 구현해 상품 정보를 직관적으로 전달할 수 있다. 임수진 방송제작담당 사업부장은 "최근 진행한 테스트 방송에서 협력사 제반 비용은 기존 대비 80% 이상 절감됐고, 매출은 목표 대비 120%를 달성했다"고 말했다.
현대홈쇼핑은 농·축·수산물 중심의 AI 방송 편성을 월 1회 이상으로 정례화할 계획이다. 향후 가공식품이나 리빙 등 중소 협력사의 입점 수요가 높은 카테고리로 적용 범위를 확대할 예정이다.
임현태 현대홈쇼핑 채널전략디비전 부문장은 "중소 협력사와 상생하며 고객에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공하기 위해 이번 AI 방송 생성 시스템을 개발했다"며 "앞으로도 AI 기술을 실무에 적극 접목해 AX(AI 전환) 속도를 끌어올릴 것"이라고 밝혔다.
raul1649@newspim.com