현대백화점, 챗GPT 쇼핑 플러그인 출시

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점은 15일 더현대 하이를 챗GPT에 연동한 AI 쇼핑 서비스를 출시했다.
- 사용자는 챗GPT에서 상품 추천부터 구매·결제·예약까지 한 번에 진행할 수 있다.
- 추석 기간 생성형 AI를 통한 더현대 하이 유입은 지난해보다 4배 이상 늘어난 것으로 알려졌다.
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 현대백화점의 프리미엄 큐레이션 전문몰 '더현대 하이(Hi)'가 글로벌 생성형 인공지능(AI) 플랫폼 '챗GPT(ChatGPT)'에서도 상품을 추천받고 구매할 수 있는 서비스를 선보인다.
현대백화점은 프리미엄 큐레이션 전문몰 '더현대 하이'를 챗GPT에 연동하는 AI 쇼핑 서비스를 15일 출시했다고 밝혔다.
사용자는 챗GPT 메뉴의 플러그인 탭에서 더현대 하이를 추가한 후 대화창에서 "부모님 생신 선물로 10만원대 건강식품 추천해줘" 또는 "더현대 서울에서 핫한 팝업스토어 알려줘" 같은 질문을 하면 챗GPT가 최적화된 상품 정보를 제공한다. 추천 링크를 클릭하면 상품 상세 정보 확인과 구매, 결제, 예약을 바로 진행할 수 있다.
현대백화점에 따르면, 올해 추석 선물 판매 기간(9월 4일~24일) 챗GPT, 제미나이 등 생성형 AI를 통해 더현대 하이로 유입된 접속 건수는 지난해 추석 명절 기간보다 4배 이상 늘었다.
현대백화점은 지난 4월 카카오톡 기반의 '챗GPT 포 카카오'에 더현대 하이를 먼저 연동했다. 이 서비스의 누적 이용 고객 수는 10월 기준 약 86만명을 넘었다. 올해 추석 명절 기간(9월 4~24일) 생성형 AI를 통해 더현대 하이로 유입된 접속 건수는 지난해 같은 기간보다 4배 이상 증가했다.
현대백화점은 이번 챗GPT 연동으로 외국인 관광객 등 글로벌 고객과의 접점 확대를 기대하고 있다. 외국인 관광객이 챗GPT로 더현대 서울의 팝업스토어나 브랜드 정보를 미리 검색한 후 실제 매장 방문으로 이어지는 구조를 구상 중이다.
현대백화점 이기호 디지털전략담당 상무는 "글로벌 AI 플랫폼과의 협업을 확대하면서 생성형 엔진 최적화를 통해 더현대 하이 상품과 콘텐츠가 더 효과적으로 노출되도록 할 것"이라고 말했다.
raul1649@newspim.com